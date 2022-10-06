Артиллерист рассказал о проблемах ВСУ в зоне спецоперации на Донбассе

Артиллерист озвучил проблемы украинской армии на Донбассе

06 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

По словам курганского бойца, у ВСУ проблемы с боекомплектами и беспилотниками (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский доброволец-артиллерист с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях на Донбассе, рассказал о проблемах, которые украинская армия испытывает на донецком направлении. По словам военнослужащего, у ВСУ сейчас трудности с боекомплектами и беспилотниками. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сейчас у ВСУ на нашем направлении судя по всему серьезные проблемы с боекомплектами, так как работают по 4-8 штук на контрбатарейную стрельбу. А мы посылаем по ним в 5-10 раз больше боекомплектов. С „птичками“ (беспилотники — прим. ред.) у них тоже стало хуже. Раньше у них с этим проблем вообще не было, одновременно могло 3-4 штуки кружить, а теперь одна и то редко», — сказал доброволец. По словам курганца, обстановка на передовой стабильно напряженная, все контратаки ВСУ отбиваются. «Украинские военные пытаются контратаковать небольшими группами, но у нас артиллерия хорошо работает, отбиваем. По большому счету сейчас все боевые действия — это противостояние артиллерии. Пехота движется, выявляет огневые точки, а мы артиллеристы подавляем», — отметил боец. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и изучать медицину. Доброволец-штурмовик вспомнил о сражении, которое было тяжелее, чем в Красном Лимане. По его словам, освобождать город Святогорск в ДНР было намного сложнее. Также сообщалось, что курганцы из спецназа Кадырова отправились на фронт. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны России, в планах мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский доброволец-артиллерист с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях на Донбассе, рассказал о проблемах, которые украинская армия испытывает на донецком направлении. По словам военнослужащего, у ВСУ сейчас трудности с боекомплектами и беспилотниками. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Сейчас у ВСУ на нашем направлении судя по всему серьезные проблемы с боекомплектами, так как работают по 4-8 штук на контрбатарейную стрельбу. А мы посылаем по ним в 5-10 раз больше боекомплектов. С „птичками“ (беспилотники — прим. ред.) у них тоже стало хуже. Раньше у них с этим проблем вообще не было, одновременно могло 3-4 штуки кружить, а теперь одна и то редко», — сказал доброволец. По словам курганца, обстановка на передовой стабильно напряженная, все контратаки ВСУ отбиваются. «Украинские военные пытаются контратаковать небольшими группами, но у нас артиллерия хорошо работает, отбиваем. По большому счету сейчас все боевые действия — это противостояние артиллерии. Пехота движется, выявляет огневые точки, а мы артиллеристы подавляем», — отметил боец. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и изучать медицину. Доброволец-штурмовик вспомнил о сражении, которое было тяжелее, чем в Красном Лимане. По его словам, освобождать город Святогорск в ДНР было намного сложнее. Также сообщалось, что курганцы из спецназа Кадырова отправились на фронт. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны России, в планах мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.