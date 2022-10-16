Курганский разведчик рассказал, как брал в плен националистов ВСУ

Военнослужащий из Курганской области в ходе спецоперации на Донбассе брал в плен украинских солдат

17 октября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

По словам бойца, у пленных на допросе добывали данные о дислокации армии ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганский разведчик, который участвует в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, как захватывал в плен националистов ВСУ. По словам военнослужащего, многие из них при сильном натиске отказывались вести бой и сразу же сдавались. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Много раз брали в плен националистов ВСУ. Брали их позиции, они и сдавались. Многие сами складывали оружие, а некоторых приходилось уже брать боем. Захватили, руки связали. Допросили, где у них опорный пункт и другую важную информацию, а дальше уже передавали другим ведомствам», — рассказал боец. По словам курганца, зачастую ходить в разведку приходится под постоянными минометными обстрелами, что усложняет боевые задачи. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину и запасаться жгутами. Также артиллерист сообщил о проблемах ВСУ, которые они испытывают в зоне спецоперации в Донбассе. Кроме этого сообщалось, что военнослужащий из Курганской области дал совет мобилизованным, как правильно делать окопы, чтобы выжить в бою. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Курганский разведчик, который участвует в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, как захватывал в плен националистов ВСУ. По словам военнослужащего, многие из них при сильном натиске отказывались вести бой и сразу же сдавались. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Много раз брали в плен националистов ВСУ. Брали их позиции, они и сдавались. Многие сами складывали оружие, а некоторых приходилось уже брать боем. Захватили, руки связали. Допросили, где у них опорный пункт и другую важную информацию, а дальше уже передавали другим ведомствам», — рассказал боец. По словам курганца, зачастую ходить в разведку приходится под постоянными минометными обстрелами, что усложняет боевые задачи. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину и запасаться жгутами. Также артиллерист сообщил о проблемах ВСУ, которые они испытывают в зоне спецоперации в Донбассе. Кроме этого сообщалось, что военнослужащий из Курганской области дал совет мобилизованным, как правильно делать окопы, чтобы выжить в бою. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.