Курганский разведчик рассказал, как брал в плен националистов ВСУ

Курганский разведчик, который участвует в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, как захватывал в плен националистов ВСУ. По словам военнослужащего, многие из них при сильном натиске отказывались вести бой и сразу же сдавались. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Много раз брали в плен националистов ВСУ. Брали их позиции, они и сдавались. Многие сами складывали оружие, а некоторых приходилось уже брать боем. Захватили, руки связали. Допросили, где у них опорный пункт и другую важную информацию, а дальше уже передавали другим ведомствам», — рассказал боец. По словам курганца, зачастую ходить в разведку приходится под постоянными минометными обстрелами, что усложняет боевые задачи.
Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину и запасаться жгутами. Также артиллерист сообщил о проблемах ВСУ, которые они испытывают в зоне спецоперации в Донбассе. Кроме этого сообщалось, что военнослужащий из Курганской области дал совет мобилизованным, как правильно делать окопы, чтобы выжить в бою.
О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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