Пермские маги залегли на дно после атаки православных

Организаторы Фестиваля магии в Перми отказались от публичных мероприятий после недовольства православных

28 октября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

На свои мероприятия маги будут приглашать только проверенных людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы нашумевшего пермского Фестиваля магии больше не будут анонсировать свои мероприятия. Это решение они приняли после множества угроз, поступивших в их адрес, и попытки вооруженного нападения на мастерскую «Две метлы». Об этом URA.RU рассказала управляющая заведением Татьяна (имя изменено по просьбе героя — ред.). «Не нужно делать анонсов. Считаю, что кто должен об этом узнать, все узнают. У нас впереди следующие мероприятия и мы хотим их весело провести, впереди еще наш день рождения. Всем нашим гостям мы уже сообщили, а в открытых источниках я больше не хочу упоминать ни о каких событиях», — пояснила она. По словам Татьяны, после анонса фестиваля в соцсетях, к ним стали поступать угрозы. Активно писали и звонили около 10-12 человек. Их она считает психически нездоровыми людьми, которыми пользуются подстрекатели. «Люди прикрываются щитом церкви, говоря, что мы тут собираемся призывать к сатане. А у нас тут мастера — большинство профессоры, ученые, кто занимается культурой, исследует наши традиции, наши русские традиции. На это никто не обращает внимания, а когда бывший наркоман, который в бога поверил, говорит, что тут собираются на крестах плясать — все поверили», — отмечает Татьяна. Все данные о тех, кто угрожал, организаторы фестиваля передали в правоохранительные органы после попытки нападения на них молодого человека с зажигательной смесью, которую накануне предотвратили силовики. До этого в полицию маги не обращались, так как угрозы получают постоянно и серьезно к ним не относились: «Такое случается каждую осень, когда у людей нездоровых обострение. Органы хорошо работают сами, устраняют угрозы, которые просто никто не замечает». Ранее URA.RU рассказывало, что против Фестиваля магии, который был запланирован на 28—30 октября, выступили гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и движение «Зов народа». В итоге активисты последнего заявили, что мероприятие отменено благодаря их работе.

Организаторы нашумевшего пермского Фестиваля магии больше не будут анонсировать свои мероприятия. Это решение они приняли после множества угроз, поступивших в их адрес, и попытки вооруженного нападения на мастерскую «Две метлы». Об этом URA.RU рассказала управляющая заведением Татьяна (имя изменено по просьбе героя — ред.). «Не нужно делать анонсов. Считаю, что кто должен об этом узнать, все узнают. У нас впереди следующие мероприятия и мы хотим их весело провести, впереди еще наш день рождения. Всем нашим гостям мы уже сообщили, а в открытых источниках я больше не хочу упоминать ни о каких событиях», — пояснила она. По словам Татьяны, после анонса фестиваля в соцсетях, к ним стали поступать угрозы. Активно писали и звонили около 10-12 человек. Их она считает психически нездоровыми людьми, которыми пользуются подстрекатели. «Люди прикрываются щитом церкви, говоря, что мы тут собираемся призывать к сатане. А у нас тут мастера — большинство профессоры, ученые, кто занимается культурой, исследует наши традиции, наши русские традиции. На это никто не обращает внимания, а когда бывший наркоман, который в бога поверил, говорит, что тут собираются на крестах плясать — все поверили», — отмечает Татьяна. Все данные о тех, кто угрожал, организаторы фестиваля передали в правоохранительные органы после попытки нападения на них молодого человека с зажигательной смесью, которую накануне предотвратили силовики. До этого в полицию маги не обращались, так как угрозы получают постоянно и серьезно к ним не относились: «Такое случается каждую осень, когда у людей нездоровых обострение. Органы хорошо работают сами, устраняют угрозы, которые просто никто не замечает». Ранее URA.RU рассказывало, что против Фестиваля магии, который был запланирован на 28—30 октября, выступили гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и движение «Зов народа». В итоге активисты последнего заявили, что мероприятие отменено благодаря их работе.