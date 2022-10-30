Экс-директора структуры челябинского правительства оставили за решеткой

31 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Алексею Абаимову не удалось добиться снисхождения в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Силовики добились продления срока ареста экс-главы ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей Абаимова продлен на два месяца, то есть до 29 декабря. В удовлетворении ходатайства Абаимова и его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе судебного заседания представитель следствия указал, что сейчас расследование находится в активной стадии. Соответственно, при ослаблении меры пресечения обвиняемый может предпринять попытку скрыться либо повлиять на свидетелей из числа бывших и действующих сотрудников областного министерства строительства и своего бывшего учреждения. Абаимов и его защита, в свою очередь, отрицали подобные намерения — указывая также на наличие иждивенцев и положительные характеристики. Исходя из того, что Абаимова обвиняют в совершении коррупционных преступлений из категории тяжких и особо тяжких, а также приняв во внимание все прочие обстоятельства, суд принял сторону следствия. Абаимов ранее руководил «Челябоблинвестстроем», структурой, подведомственной министерству строительства региона. В апреле 2020 года его и замминистра строительства Татьяну Антонову задержали сотрудники областного УФСБ по обвинению в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте. Кроме того, следствие считает, что в 2018—2019 годах Абаимов за 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» подписал акты о фактически невыполненных работах на стройке детсада в Аше. В итоге бюджет потерял 19 млн рублей. Директора фирмы-застройщика Евгения Юдина отправили в СИЗО в июне 2022 года. Он дал показания против Абаимова, после чего последнего перевели из-под подписки о невыезде под арест.

Силовики добились продления срока ареста экс-главы ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей Абаимова продлен на два месяца, то есть до 29 декабря. В удовлетворении ходатайства Абаимова и его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе судебного заседания представитель следствия указал, что сейчас расследование находится в активной стадии. Соответственно, при ослаблении меры пресечения обвиняемый может предпринять попытку скрыться либо повлиять на свидетелей из числа бывших и действующих сотрудников областного министерства строительства и своего бывшего учреждения. Абаимов и его защита, в свою очередь, отрицали подобные намерения — указывая также на наличие иждивенцев и положительные характеристики. Исходя из того, что Абаимова обвиняют в совершении коррупционных преступлений из категории тяжких и особо тяжких, а также приняв во внимание все прочие обстоятельства, суд принял сторону следствия. Абаимов ранее руководил «Челябоблинвестстроем», структурой, подведомственной министерству строительства региона. В апреле 2020 года его и замминистра строительства Татьяну Антонову задержали сотрудники областного УФСБ по обвинению в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте. Кроме того, следствие считает, что в 2018—2019 годах Абаимов за 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» подписал акты о фактически невыполненных работах на стройке детсада в Аше. В итоге бюджет потерял 19 млн рублей. Директора фирмы-застройщика Евгения Юдина отправили в СИЗО в июне 2022 года. Он дал показания против Абаимова, после чего последнего перевели из-под подписки о невыезде под арест.