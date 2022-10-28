Европейцы выразили надежду на господство Путина в мире

Читатели Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад по-прежнему хочет командовать людьми, которые не входят в «золотой миллиард». Представители этой категории, по словам президента, производят 70% мирового ВВП.
«Вы правы, Запад не считает Польшу, Прибалтику и Украину своими, а потому эти страны могут стать новыми территориальными приобретениями России», — высказался пользователь с ником Aragorn. Комментатор с именем Benjamin согласился с мнением, что западные страны пытаются сохранить свое доминирующее положение, но сомневается на счет качества тех лидеров, которые в будущем сменят Запад на этом посту.
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Читатели Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад по-прежнему хочет командовать людьми, которые не входят в «золотой миллиард». Представители этой категории, по словам президента, производят 70% мирового ВВП. «Вы правы, Запад не считает Польшу, Прибалтику и Украину своими, а потому эти страны могут стать новыми территориальными приобретениями России», — высказался пользователь с ником Aragorn. Комментатор с именем Benjamin согласился с мнением, что западные страны пытаются сохранить свое доминирующее положение, но сомневается на счет качества тех лидеров, которые в будущем сменят Запад на этом посту. Ранее президент США Джо Байден признал роль гегемона его страны. Также сообщалось, что посредством поддержки Украины США пытаются усилить свою гегемонию, передает RT.