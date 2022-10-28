Европейцы выразили надежду на господство Путина в мире

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
В Европе надеются на будущее доминирующее положение России в мире Фото:

Читатели Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад по-прежнему хочет командовать людьми, которые не входят в «золотой миллиард». Представители этой категории, по словам президента, производят 70% мирового ВВП.

«Вы правы, Запад не считает Польшу, Прибалтику и Украину своими, а потому эти страны могут стать новыми территориальными приобретениями России», — высказался пользователь с ником Aragorn. Комментатор с именем Benjamin согласился с мнением, что западные страны пытаются сохранить свое доминирующее положение, но сомневается на счет качества тех лидеров, которые в будущем сменят Запад на этом посту.

Ранее президент США Джо Байден признал роль гегемона его страны. Также сообщалось, что посредством поддержки Украины США пытаются усилить свою гегемонию, передает RT.

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Читатели Le Figaro отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад по-прежнему хочет командовать людьми, которые не входят в «золотой миллиард». Представители этой категории, по словам президента, производят 70% мирового ВВП. «Вы правы, Запад не считает Польшу, Прибалтику и Украину своими, а потому эти страны могут стать новыми территориальными приобретениями России», — высказался пользователь с ником Aragorn. Комментатор с именем Benjamin согласился с мнением, что западные страны пытаются сохранить свое доминирующее положение, но сомневается на счет качества тех лидеров, которые в будущем сменят Запад на этом посту. Ранее президент США Джо Байден признал роль гегемона его страны. Также сообщалось, что посредством поддержки Украины США пытаются усилить свою гегемонию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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