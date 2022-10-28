28 октября 2022

Зеленский: Украина готовится к новой волне мобилизации в России

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что новая волна мобилизации в РФ может начаться скоро Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Скоро России может понадобиться новая волна мобилизованных военнослужащих, потому Киев начинает к этому готовиться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных <…> уже скоро России может понадобиться новая волна [военнослужащих]. Мы к этому готовимся», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что военкоматы продолжат набор добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать все компоненты вооруженных сил.

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Скоро России может понадобиться новая волна мобилизованных военнослужащих, потому Киев начинает к этому готовиться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных <…> уже скоро России может понадобиться новая волна [военнослужащих]. Мы к этому готовимся», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что военкоматы продолжат набор добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать все компоненты вооруженных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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