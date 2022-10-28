Зеленский: Украина готовится к новой волне мобилизации в России

Владимир Зеленский считает, что новая волна мобилизации в РФ может начаться скоро
новость из сюжетаМобилизация в России
Скоро России может понадобиться новая волна мобилизованных военнослужащих, потому Киев начинает к этому готовиться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных <…> уже скоро России может понадобиться новая волна [военнослужащих]. Мы к этому готовимся», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России. Он подчеркнул, что военкоматы продолжат набор добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать все компоненты вооруженных сил.
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