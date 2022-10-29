Foreign Affairs: Украина рискует проиграть и потерять земли из-за мобилизации в России

29 октября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Авторы Foreign Affairs уточняют, что ВСУ украинская армия столкнулась с недобором граждан на военную службу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может закончиться победой России, в чем поможет частичная мобилизация в РФ. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. «Украина может быть не в состоянии поддерживать свои нынешние темпы территориальных завоеваний <…> И далеко не факт, что она сможет вернуть себе всю <…> территорию. Мобилизация в России <…> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», — пишут авторы журнала. Они подчеркивают, что украинская сторона столкнулась с проблемой набора при призыве своих граждан на военную службу. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 бойцов при попытке наступления на нескольких фронтовых участках. Кроме того, Вооруженные силы России остановили атаку украинских боевиков на Кременском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. Кроме того, с 21 сентября в России введена частичная мобилизация. О ее завершении глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября. Также призванные осенью солдат-срочников не будут участвовать в спецоперации, пишут Дни.ру.

Конфликт на Украине может закончиться победой России, в чем поможет частичная мобилизация в РФ. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. «Украина может быть не в состоянии поддерживать свои нынешние темпы территориальных завоеваний <…> И далеко не факт, что она сможет вернуть себе всю <…> территорию. Мобилизация в России <…> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», — пишут авторы журнала. Они подчеркивают, что украинская сторона столкнулась с проблемой набора при призыве своих граждан на военную службу. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 бойцов при попытке наступления на нескольких фронтовых участках. Кроме того, Вооруженные силы России остановили атаку украинских боевиков на Кременском направлении. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. Кроме того, с 21 сентября в России введена частичная мобилизация. О ее завершении глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил 28 октября. Также призванные осенью солдат-срочников не будут участвовать в спецоперации, пишут Дни.ру.