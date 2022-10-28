Посол ЛНР Мирошник сообщил о разгроме наступления ВСУ на Кременском направлении

29 октября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли тяжелые потери в ходе атаки на Кременском направлении, заявил Родион Мирошник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России остановили атаку украинских боевиков на Кременском направлении (Северодонецкий район ЛНР), нанеся противнику огромные потери. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. «Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово — Кременная. <…> Скопление вражеских сил отследили и нанесли жесткий удар сначала артой, потом в ход пошли „Солнцепеки“. Враг не только не достиг цели, но понеся огромные потери откатился обратно зализывать раны», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он также отметил, что фронт отодвинулся в сторону позиций ВСУ. «Жители Кременной сегодня говорили и об активных перестрелках немного южнее — в стороне Белогоровки и Северска», — уточнил Мирошник. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта, противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России. В парламенте Крыма заявили, что итогом СВО должно стать освобождение Киева и Одессы.

Вооруженные силы России остановили атаку украинских боевиков на Кременском направлении (Северодонецкий район ЛНР), нанеся противнику огромные потери. Об этом заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. «Сегодня была особо настойчивая попытка нацистов прорваться к дороге Сватово — Кременная. <…> Скопление вражеских сил отследили и нанесли жесткий удар сначала артой, потом в ход пошли „Солнцепеки“. Враг не только не достиг цели, но понеся огромные потери откатился обратно зализывать раны», — написал Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он также отметил, что фронт отодвинулся в сторону позиций ВСУ. «Жители Кременной сегодня говорили и об активных перестрелках немного южнее — в стороне Белогоровки и Северска», — уточнил Мирошник. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия отразила наступления ВСУ на нескольких участках фронта, противник потерял несколько сотен бойцов. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России. В парламенте Крыма заявили, что итогом СВО должно стать освобождение Киева и Одессы.