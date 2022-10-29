ВСУ не оставляют попыток атаковать Красный Лиман

Российские военные отбили атаку, уничтожив 4 танка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины продолжили наступление на Красный Лиман, однако российские военные отбросили их на исходные позиции. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли четыре танка в ходе попыток продолжить наступление на краснолиманском направлении», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции. Такой шаг пришлось сделать из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не будут.
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