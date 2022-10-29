В Госдуме назвали сроки перелома СВО за счет мобилизованных

Депутат Госдумы Гурулев: на ближайшие полтора месяца изменений в СВО ждать не стоит

29 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

По словам генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, на ближайшие полтора месяца изменений в СВО не будет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До конца 2022 года кардинального перелома в спецоперации за счет мобилизованных граждан ждать не стоит. Об этом рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. «На ближайшие месяца полтора я точно не жду какого-то кардинального перелома в ту или иную сторону, потому что мы готовим свои части, у украинской стороны. Давайте откровенно, запал закончился. <…> Полтора месяца, но вообще, я думаю, до Нового года примерно все будет в таком состоянии», — рассказал Гурулев в выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube. Он уточнил, что единственный человек, который точно уверен в том, что будет дальше, является генерал армии РФ Сергей Суровикин. Ранее Суровикин признал, что положение российских войск в ходе спецоперации на Украине непростое. Данное заявление перевернуло всю операцию, вернув ее в нормальное положение. Также сообщалось, что военная стратегия Суровикина всерьез напугала западных аналитиков, пишет Nation news. Новый командующий войск РФ появился в нужное время, поясняет телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Также РФ с 21 сентября проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, пишет RT.

До конца 2022 года кардинального перелома в спецоперации за счет мобилизованных граждан ждать не стоит. Об этом рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. «На ближайшие месяца полтора я точно не жду какого-то кардинального перелома в ту или иную сторону, потому что мы готовим свои части, у украинской стороны. Давайте откровенно, запал закончился. <…> Полтора месяца, но вообще, я думаю, до Нового года примерно все будет в таком состоянии», — рассказал Гурулев в выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube. Он уточнил, что единственный человек, который точно уверен в том, что будет дальше, является генерал армии РФ Сергей Суровикин. Ранее Суровикин признал, что положение российских войск в ходе спецоперации на Украине непростое. Данное заявление перевернуло всю операцию, вернув ее в нормальное положение. Также сообщалось, что военная стратегия Суровикина всерьез напугала западных аналитиков, пишет Nation news. Новый командующий войск РФ появился в нужное время, поясняет телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Также РФ с 21 сентября проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, пишет RT.