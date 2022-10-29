В Госдуме назвали сроки перелома СВО за счет мобилизованных

До конца 2022 года кардинального перелома в спецоперации за счет мобилизованных граждан ждать не стоит. Об этом рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.
«На ближайшие месяца полтора я точно не жду какого-то кардинального перелома в ту или иную сторону, потому что мы готовим свои части, у украинской стороны. Давайте откровенно, запал закончился. <…> Полтора месяца, но вообще, я думаю, до Нового года примерно все будет в таком состоянии», — рассказал Гурулев в выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube. Он уточнил, что единственный человек, который точно уверен в том, что будет дальше, является генерал армии РФ Сергей Суровикин.
Ранее Суровикин признал, что положение российских войск в ходе спецоперации на Украине непростое. Данное заявление перевернуло всю операцию, вернув ее в нормальное положение. Также сообщалось, что военная стратегия Суровикина всерьез напугала западных аналитиков, пишет Nation news. Новый командующий войск РФ появился в нужное время, поясняет телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Также РФ с 21 сентября проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, пишет RT.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
До конца 2022 года кардинального перелома в спецоперации за счет мобилизованных граждан ждать не стоит. Об этом рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. «На ближайшие месяца полтора я точно не жду какого-то кардинального перелома в ту или иную сторону, потому что мы готовим свои части, у украинской стороны. Давайте откровенно, запал закончился. <…> Полтора месяца, но вообще, я думаю, до Нового года примерно все будет в таком состоянии», — рассказал Гурулев в выпуске шоу «Дайте сказать!» на YouTube. Он уточнил, что единственный человек, который точно уверен в том, что будет дальше, является генерал армии РФ Сергей Суровикин. Ранее Суровикин признал, что положение российских войск в ходе спецоперации на Украине непростое. Данное заявление перевернуло всю операцию, вернув ее в нормальное положение. Также сообщалось, что военная стратегия Суровикина всерьез напугала западных аналитиков, пишет Nation news. Новый командующий войск РФ появился в нужное время, поясняет телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Также РФ с 21 сентября проводит частичную мобилизацию. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она подходит к концу, пишет RT.