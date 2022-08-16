Раненный в ходе СВО контрактник из ХМАО добивается льгот

Раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты из-за просроченного паспорта. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.
«Сейчас помогаем раненому в ходе СВО солдату из ХМАО, который служит в Донецкой республике. У него уже три года как просрочен российский паспорт, поэтому он не получал компенсацию по ранению. Для обмена паспорта ему нужно добраться до Ростовской области, но сделать этого он не может», — сказала Стребкова.
В восстановлении прав военного, по словам Стребковой, участвуют органы власти Ростовской области, управление по миграции ХМАО, а также уполномоченный по правам человека из Донецкой области. Сам военнослужащий в разговоре с журналистом агентства объяснил, что паспорт у него просрочен из-за особенностей службы. «В целом, я сам это все затянул, но и возможности, по сути, не было, в ДНР все это время продолжались бои с ВСУ, нужно было работать с личным составом. Проблема возникла после ранения, не могли оформить на меня документы», — сказал военный. Сейчас, по словам военнослужащего, оформление его документов находится на финальной стадии и положенные компенсации он получит.
Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО выплатит военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, 500 тысяч рублей в случае легкого или среднего ранения. Миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. Также в случае гибели военнослужащего во время спецоперации власти РФ заплатят пять миллионов рублей его семье. Указ о назначении выплаты подписал президент РФ Владимир Путин. Данная компенсация будет выдана вместе с региональной выплатой.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.
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