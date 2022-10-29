Пентагон решил закупить российское оружие после отправки своего на Украину

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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
Пентагон хочет закупить автоматы АК-74 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov.

«Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него», — пишет РИА Новости. Также агентство подчеркивает, что неизвестно, для каких целей будет производится закупка.

США неоднократно оказывает Украине военную и финансовую помощь. Например, Пентагоном принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — демилитаризация страны.

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Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov. «Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него», — пишет РИА Новости. Также агентство подчеркивает, что неизвестно, для каких целей будет производится закупка. США неоднократно оказывает Украине военную и финансовую помощь. Например, Пентагоном принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — демилитаризация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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