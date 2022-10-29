Пентагон решил закупить российское оружие после отправки своего на Украину

Пентагон хочет закупить автоматы АК-74
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov.
«Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него», — пишет РИА Новости. Также агентство подчеркивает, что неизвестно, для каких целей будет производится закупка.
США неоднократно оказывает Украине военную и финансовую помощь. Например, Пентагоном принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — демилитаризация страны.
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