Пентагон решил закупить российское оружие после отправки своего на Украину 29 октября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 + Пентагон хочет закупить автоматы АК-74 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov. «Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него», — пишет РИА Новости. Также агентство подчеркивает, что неизвестно, для каких целей будет производится закупка. США неоднократно оказывает Украине военную и финансовую помощь. Например, Пентагоном принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — демилитаризация страны. Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov. «Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет потенциальных поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него», — пишет РИА Новости. Также агентство подчеркивает, что неизвестно, для каких целей будет производится закупка. США неоднократно оказывает Украине военную и финансовую помощь. Например, Пентагоном принято решение о выделении новой военной помощи Украине на 275 млн долларов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — демилитаризация страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям