Россия отправит в Херсон уголь для отопления домов

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Деревня Корзуновка Ачитского района Свердловской области, деревенский дом, печь, вшивкова елена, кухня
Многие дома в Херсоне с печным отоплением, уточнил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич Фото:
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Россия обеспечит жителей Херсонской области и социальные объекты региона углем. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем. Жителей населенных пунктов обеспечат из расчета 2 тонны на домовладение. Вне зависимости от социальной категории», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Решение приняли после встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым. В качестве сырья выбрали уголь, так как многие дома в регионе на печном отоплении.

«Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее — жителям», — уточнил Кастюкевич.

Херсонская область присоединилась к России по результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. Также в состав РФ вошли ДНР, ЛНР и Запорожская область. Позднее власти Херсонской области попросили у России помощь с вывозом жителей. Это необходимо для их безопасности при ведении военных действий.

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Россия обеспечит жителей Херсонской области и социальные объекты региона углем. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. «Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем. Жителей населенных пунктов обеспечат из расчета 2 тонны на домовладение. Вне зависимости от социальной категории», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Решение приняли после встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым. В качестве сырья выбрали уголь, так как многие дома в регионе на печном отоплении. «Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее — жителям», — уточнил Кастюкевич. Херсонская область присоединилась к России по результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. Также в состав РФ вошли ДНР, ЛНР и Запорожская область. Позднее власти Херсонской области попросили у России помощь с вывозом жителей. Это необходимо для их безопасности при ведении военных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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