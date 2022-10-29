Россия отправит в Херсон уголь для отопления домов 29 октября 2022 в 21:26 Размер текста - 17 + Многие дома в Херсоне с печным отоплением, уточнил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обеспечит жителей Херсонской области и социальные объекты региона углем. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. «Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем. Жителей населенных пунктов обеспечат из расчета 2 тонны на домовладение. Вне зависимости от социальной категории», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Решение приняли после встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым. В качестве сырья выбрали уголь, так как многие дома в регионе на печном отоплении. «Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее — жителям», — уточнил Кастюкевич. Херсонская область присоединилась к России по результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. Также в состав РФ вошли ДНР, ЛНР и Запорожская область. Позднее власти Херсонской области попросили у России помощь с вывозом жителей. Это необходимо для их безопасности при ведении военных действий. Россия обеспечит жителей Херсонской области и социальные объекты региона углем. Об этом заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. «Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем. Жителей населенных пунктов обеспечат из расчета 2 тонны на домовладение. Вне зависимости от социальной категории», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Решение приняли после встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым. В качестве сырья выбрали уголь, так как многие дома в регионе на печном отоплении. «Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. Далее — жителям», — уточнил Кастюкевич. Херсонская область присоединилась к России по результатам референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. Также в состав РФ вошли ДНР, ЛНР и Запорожская область. Позднее власти Херсонской области попросили у России помощь с вывозом жителей. Это необходимо для их безопасности при ведении военных действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям