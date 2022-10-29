Польша планирует спецоперацию на Украине, чтобы забрать себе запад страны

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Польша хочет вернуть себе часть Украины, пишет Dziennik Polityczny Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) подготовилась к возвращению западной части Украины, планируя свою спецоперацию после окончания конфликта между РФ и Киевом. Об этом сообщает бельгийское издание Modern diplomacy, ссылаясь на польский журнал Dziennik Polityczny.

«План ПиС — возродить Республику Польша в границах „исторических земель“, похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине. Дальнейший сценарий более-менее ясен. Россия возвращает себе свои исторические земли. <…> Тогда польское правительство примет <…> решение о введении <…> польской армии, на территорию Западной Украины», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Польша признала власти России «террористическим режимом», сообщает «Национальная служба новостей». Также Польша требует часть Украины в качестве репараций. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева, пишет RT.

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Польская партия «Право и справедливость» (ПиС) подготовилась к возвращению западной части Украины, планируя свою спецоперацию после окончания конфликта между РФ и Киевом. Об этом сообщает бельгийское издание Modern diplomacy, ссылаясь на польский журнал Dziennik Polityczny. «План ПиС — возродить Республику Польша в границах „исторических земель“, похоже, оформился задолго до спецоперации России на Украине. Дальнейший сценарий более-менее ясен. Россия возвращает себе свои исторические земли. <…> Тогда польское правительство примет <…> решение о введении <…> польской армии, на территорию Западной Украины», — пишет издание. Ранее сообщалось, что Польша признала власти России «террористическим режимом», сообщает «Национальная служба новостей». Также Польша требует часть Украины в качестве репараций. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине окончится поражением Киева, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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