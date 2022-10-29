Тимати заявил о безнаказанности Собчак из-за ее «иммунитета»

29 октября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Рэпер Тимати прокомментировал травлю Собчак, из-за ее отъезда из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело Ксении Собчак Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) прокомментировал жалобы журналистки Ксении Собчак, которую начали «травить» после отъезда из России. По его словам, благодаря ее «негласному иммунитету», телеведущей все было дозволено. «А, может, пора задуматься, перед тем как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит?», — написал рэпер в соцсети Instagram* (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). По его словам, Собчак была уверена, что в «самой сложной ситуации ей ничего не будет». Тимати отметил, что благодаря «негласному иммунитету», который был у Собчак, она сама «ушатывала» многих в эфире и за его пределами и делала, что хотела. «Почему? Потому что уверена, что в самой сложной ситуации тебе никогда ничего не будет <…> Они тебя за это и не любили, и ждали, когда оступишься, чтобы можно было тебя наказать». Ранее Собчак рассказала, что ее начали «травить» после отъезда из РФ и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. Позже телеведущая призналась, что она в беде. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) прокомментировал жалобы журналистки Ксении Собчак, которую начали «травить» после отъезда из России. По его словам, благодаря ее «негласному иммунитету», телеведущей все было дозволено. «А, может, пора задуматься, перед тем как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит?», — написал рэпер в соцсети Instagram* (заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). По его словам, Собчак была уверена, что в «самой сложной ситуации ей ничего не будет». Тимати отметил, что благодаря «негласному иммунитету», который был у Собчак, она сама «ушатывала» многих в эфире и за его пределами и делала, что хотела. «Почему? Потому что уверена, что в самой сложной ситуации тебе никогда ничего не будет <…> Они тебя за это и не любили, и ждали, когда оступишься, чтобы можно было тебя наказать». Ранее Собчак рассказала, что ее начали «травить» после отъезда из РФ и возбуждения уголовного дела на ее сотрудников. Позже телеведущая призналась, что она в беде. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ