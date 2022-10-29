Евросоюз обратился к России из-за выхода из зерновой сделки

Боррель: Евросоюз призывает Россию отменить решение о выходе из зерновой сделки

30 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

По мнению Борреля, решение России ставит под угрозу главный экспортный маршрут зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Евросоюз обратился к России с призывом отменить решения о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Евросоюз призывает Россию отменить решение [о приостановке ее участия в зерновой сделке]», — написал Боррель в Twitter (заблокирован на территории России). Он объяснил призыв Евросоюза тем, что подобное решение России ставит под угрозу «главный экспортный маршрут необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса». Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Такое решения было принято российскими властями после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота РФ, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках «зерновой сделки», передает телеканал 360. ООН уже призвала все стороны конфликта снять препятствия для экспорта российских удобрений, сообщает «Национальная служба новостей». С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке также обратились США.

Евросоюз обратился к России с призывом отменить решения о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Евросоюз призывает Россию отменить решение [о приостановке ее участия в зерновой сделке]», — написал Боррель в Twitter (заблокирован на территории России). Он объяснил призыв Евросоюза тем, что подобное решение России ставит под угрозу «главный экспортный маршрут необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса». Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Такое решения было принято российскими властями после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота РФ, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках «зерновой сделки», передает телеканал 360. ООН уже призвала все стороны конфликта снять препятствия для экспорта российских удобрений, сообщает «Национальная служба новостей». С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке также обратились США.