29 октября 2022

Евросоюз обратился к России из-за выхода из зерновой сделки

Боррель: Евросоюз призывает Россию отменить решение о выходе из зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
По мнению Борреля, решение России ставит под угрозу главный экспортный маршрут зерна Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Евросоюз обратился к России с призывом отменить решения о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

«Евросоюз призывает Россию отменить решение [о приостановке ее участия в зерновой сделке]», — написал Боррель в Twitter (заблокирован на территории России). Он объяснил призыв Евросоюза тем, что подобное решение России ставит под угрозу «главный экспортный маршрут необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса».

Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Такое решения было принято российскими властями после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота РФ, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках «зерновой сделки», передает телеканал 360. ООН уже призвала все стороны конфликта снять препятствия для экспорта российских удобрений, сообщает «Национальная служба новостей». С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке также обратились США.

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Евросоюз обратился к России с призывом отменить решения о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. «Евросоюз призывает Россию отменить решение [о приостановке ее участия в зерновой сделке]», — написал Боррель в Twitter (заблокирован на территории России). Он объяснил призыв Евросоюза тем, что подобное решение России ставит под угрозу «главный экспортный маршрут необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса». Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Такое решения было принято российскими властями после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота РФ, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках «зерновой сделки», передает телеканал 360. ООН уже призвала все стороны конфликта снять препятствия для экспорта российских удобрений, сообщает «Национальная служба новостей». С призывом к России возобновить участие в зерновой сделке также обратились США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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