В Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим обучение в Еланском гарнизоне. Вместе с ценными вещами туда доставили и письма школьников, рассказал мэр города Алексей Герасимов на своей странице «ВКонтакте».
«События последних недель сплотили каменцев. Много инициатив. Железнодорожники и коллектив КУЗОЦМ (завод по обработке цветных металлов, — прим. ред.) объединились. Сегодня представители этих предприятий доставили общий, ценный груз в Елань. Наши школы проводят акцию „Письмо солдату“, 60 ребячьих писем уже дошли до адресатов», — написал Герасимов.
В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
Школьники написали солдатам письма, в которых пожелали скорее вернуться домой с победой
Фото: Алексей Герасимов, vk.com
Каменцы также закупили важные вещи для военных
Фото: Алексей Герасимов, vk.com
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим обучение в Еланском гарнизоне. Вместе с ценными вещами туда доставили и письма школьников, рассказал мэр города Алексей Герасимов на своей странице «ВКонтакте». «События последних недель сплотили каменцев. Много инициатив. Железнодорожники и коллектив КУЗОЦМ (завод по обработке цветных металлов, — прим. ред.) объединились. Сегодня представители этих предприятий доставили общий, ценный груз в Елань. Наши школы проводят акцию „Письмо солдату“, 60 ребячьих писем уже дошли до адресатов», — написал Герасимов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).