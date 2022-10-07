07 октября 2022

Свердловские школьники написали письма военнослужащим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Школьники из Каменска-Уральского приняли участие в акции «Письмо солдату» Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим обучение в Еланском гарнизоне. Вместе с ценными вещами туда доставили и письма школьников, рассказал мэр города Алексей Герасимов на своей странице «ВКонтакте».

«События последних недель сплотили каменцев. Много инициатив. Железнодорожники и коллектив КУЗОЦМ (завод по обработке цветных металлов, — прим. ред.) объединились. Сегодня представители этих предприятий доставили общий, ценный груз в Елань. Наши школы проводят акцию „Письмо солдату“, 60 ребячьих писем уже дошли до адресатов», — написал Герасимов.

В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Школьники написали солдатам письма, в которых пожелали скорее вернуться домой с победой
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Каменцы также закупили важные вещи для военных
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим обучение в Еланском гарнизоне. Вместе с ценными вещами туда доставили и письма школьников, рассказал мэр города Алексей Герасимов на своей странице «ВКонтакте». «События последних недель сплотили каменцев. Много инициатив. Железнодорожники и коллектив КУЗОЦМ (завод по обработке цветных металлов, — прим. ред.) объединились. Сегодня представители этих предприятий доставили общий, ценный груз в Елань. Наши школы проводят акцию „Письмо солдату“, 60 ребячьих писем уже дошли до адресатов», — написал Герасимов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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