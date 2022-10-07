Школьники из Каменска-Уральского приняли участие в акции «Письмо солдату» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) собрали гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим обучение в Еланском гарнизоне. Вместе с ценными вещами туда доставили и письма школьников, рассказал мэр города Алексей Герасимов на своей странице «ВКонтакте».

«События последних недель сплотили каменцев. Много инициатив. Железнодорожники и коллектив КУЗОЦМ (завод по обработке цветных металлов, — прим. ред.) объединились. Сегодня представители этих предприятий доставили общий, ценный груз в Елань. Наши школы проводят акцию „Письмо солдату“, 60 ребячьих писем уже дошли до адресатов», — написал Герасимов.

В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Школьники написали солдатам письма, в которых пожелали скорее вернуться домой с победой Фото: Алексей Герасимов, vk.com