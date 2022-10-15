Мобилизованные на камеру прочитали письма свердловских школьников. Видео

16 октября 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Школьники отправляют военнослужащим письма и рисунки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные мужчины читают письма, которые отправляют им школьники из Свердловской области. Также они крепят детские рисунки на стекла боевых машин. Об этом рассказали волонтеры организации «Урал — фронту» на своей странице «ВКонтакте». «Покажите это детям. Для них это важно, что письма от них получены ребятами и согревают их сердца!», — написали волонтеры в группе. К посту прикрепили два видео, на которых военнослужащие читают письма от школьников из свердловских муниципалитетов. Также волонтеры показали фотографии боевых машин, на которые военнослужащие прикрепили детские рисунки. Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Школьники пишут солдатам письма и отправляют рисунки Фото: «Урал — фронту», vk.com Военнослужащие крепят рисунки на машины Фото: «Урал — фронту», vk.com

Мобилизованные мужчины читают письма, которые отправляют им школьники из Свердловской области. Также они крепят детские рисунки на стекла боевых машин. Об этом рассказали волонтеры организации «Урал — фронту» на своей странице «ВКонтакте». «Покажите это детям. Для них это важно, что письма от них получены ребятами и согревают их сердца!», — написали волонтеры в группе. К посту прикрепили два видео, на которых военнослужащие читают письма от школьников из свердловских муниципалитетов. Также волонтеры показали фотографии боевых машин, на которые военнослужащие прикрепили детские рисунки. Ранее URA.RU сообщало об учениках гимназии №4 в Каменске-Уральском. Школьники на переменах и после уроков собирали посылки для мобилизованных, в том числе свои письма. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).