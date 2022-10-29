Из Екатеринбурга запустят авиарейсы к популярным курортам

Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет, сообщает пресс-служба авиакомпании на официальном сайте. Так, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже есть в расписании аэропорта Кольцово.

«Авиакомпания „Россия“ (Группа Аэрофлот) завершила подготовку к осенне-зимнему периоду навигации. Сезонное расписание действует с 30 октября 2022 по 25 марта 2023 года. Маршрутная сеть авиакомпании будет расширена полетами в Египет и Турцию из аэропортов Казани и Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

По информации на сайте аэропорта, полеты в Шарм-эль-Шейх начнутся с 31 октября. Рейсы будут по понедельникам и четвергам. Полеты в Хургаду стартуют с 1 ноября (по вторникам и субботам). Кроме того, используя данную авиакомпанию, появится возможность улететь из Москвы в Екатеринбург.

Ранее URA.RU писало, что из Екатеринбурга запустили прямые рейсы к одному из крупнейших озер мира Иссык-Куль в Киргизии. А Екатеринбург и Владивосток свяжут прямые беспосадочные рейсы.