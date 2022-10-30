Пригожин просит Генпрокуратуру РФ заблокировать YouTube

30 октября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин захотел заблокировать YouTube на территории РФ за фейки и русофобию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube и признать сервис «нежелательным». Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд». «Во время проведения спецоперации на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. Заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании [YouTube] нежелательным на территории РФ», — уточняет пресс-служба. Данную информацию она опубликовала в своей группе «ВКонтакте». Также уточняется, что, по словам бизнесмена, на YouTube распространяются фейки и публикуется контент, направленный на ненависть к российской стране. Заявление было отправлено 30 октября. Ранее член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин заявил, что появляющиеся в интернете фейки нужно убирать моментально, сообщает «Национальная служба новостей». Также сообщалось о том, что домен t.me, принадлежащий Telegram, попал под блокировку Роскомнадзора, передает «Царьград». Затем в РКН уточнили, что блокировка мессенджера Telegram в России исключена на сегодня.

Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube и признать сервис «нежелательным». Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд». «Во время проведения спецоперации на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. Заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании [YouTube] нежелательным на территории РФ», — уточняет пресс-служба. Данную информацию она опубликовала в своей группе «ВКонтакте». Также уточняется, что, по словам бизнесмена, на YouTube распространяются фейки и публикуется контент, направленный на ненависть к российской стране. Заявление было отправлено 30 октября. Ранее член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин заявил, что появляющиеся в интернете фейки нужно убирать моментально, сообщает «Национальная служба новостей». Также сообщалось о том, что домен t.me, принадлежащий Telegram, попал под блокировку Роскомнадзора, передает «Царьград». Затем в РКН уточнили, что блокировка мессенджера Telegram в России исключена на сегодня.