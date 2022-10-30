Сербия грозится перейти на сторону РФ из-за действий Запада

30 октября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Сербия недовольна тем, что Запад подталкивает республику Косово к независимости, пояснил Ивица Дачич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за того, что Запад подталкивает республику Косово к независимости, Сербия рассматривает возможность обращения к России за помощью и грозится перейти на ее сторону. Об этом сообщает вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич. «Я им [западным странам] всегда говорил, что должно быть найдено решение по Косово. Хочу сказать, что своими поступками Запад очень часто сильнее толкает Сербию к другим странам. Запад нас толкает в объятия России», — заявил глава сербского МИД в эфире телеканала TV Prva. Ранее глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин говорил, что Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть. Отношения между Сербией и Косово довольно напряженные в связи с тем, что республика хочет независимости, чему противиться Сербия. Международное сообщество при этом признало независимость отделившейся республики, уточняет РАПСИ. Ранее напряженность на границе между ними удалось разрядить дипломатическим путем, передает ОТР. Также сообщалось, что сербов заставляли выбирать между Россией и Западом, пишет «Утро.ру».

Из-за того, что Запад подталкивает республику Косово к независимости, Сербия рассматривает возможность обращения к России за помощью и грозится перейти на ее сторону. Об этом сообщает вице-премьер и глава сербского МИД Ивица Дачич. «Я им [западным странам] всегда говорил, что должно быть найдено решение по Косово. Хочу сказать, что своими поступками Запад очень часто сильнее толкает Сербию к другим странам. Запад нас толкает в объятия России», — заявил глава сербского МИД в эфире телеканала TV Prva. Ранее глава МВД Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин говорил, что Сербии важно поддерживать взаимоотношения с Россией, потому что без нее страна может исчезнуть. Отношения между Сербией и Косово довольно напряженные в связи с тем, что республика хочет независимости, чему противиться Сербия. Международное сообщество при этом признало независимость отделившейся республики, уточняет РАПСИ. Ранее напряженность на границе между ними удалось разрядить дипломатическим путем, передает ОТР. Также сообщалось, что сербов заставляли выбирать между Россией и Западом, пишет «Утро.ру».