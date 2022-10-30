30 октября 2022

Турция, Украина и ООН договорились о движении 14 судов в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Калининграда. Калининград, корабль, порт, закат, пароход, судно, портовые краны
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов, участвующих в зерновой сделке Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...