Турция, Украина и ООН договорились о движении 14 судов в Черном море 31 октября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 + Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов, участвующих в зерновой сделке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям