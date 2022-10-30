Турция, Украина и ООН договорились о движении 14 судов в Черном море

Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).
«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили.
Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.
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Украина, Турция и ООН уведомили Россию о согласовании плана движения 14 судов в понедельник в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ). «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих», — привод РИА Новости сообщение центра. В организации уточнили, что Россию уведомили. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября после теракта в Севастополе, который, предположительно, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинские беспилотники атаковали Черноморский флот. В результате движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.