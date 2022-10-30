30 октября 2022

В Киеве заявили о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке

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Движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, заблокировано Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. Об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины.

«В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Из них 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в порты Украины, 22 — ожидают выхода из портов, еще 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю.

Россия вышла из зерновой сделки после теракта на Черноморский флот со стороны ВСУ. 30 октября Минобороны Турции объявило о прекращении вывоза зерна с Украины. В МИД РФ заявляли, что возвращение к сделке можно будет обсуждать только после выяснения всех подробностей атаки на корабли.

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Движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. Об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины. «В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Из них 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в порты Украины, 22 — ожидают выхода из портов, еще 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю. Россия вышла из зерновой сделки после теракта на Черноморский флот со стороны ВСУ. 30 октября Минобороны Турции объявило о прекращении вывоза зерна с Украины. В МИД РФ заявляли, что возвращение к сделке можно будет обсуждать только после выяснения всех подробностей атаки на корабли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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