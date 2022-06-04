New York Times: США прислали Швеции авианосец для защиты от РФ

05 июня 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Военные учения будут проходить в Балтийском море до 12 июня Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Авианосец США Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по сдерживанию России, а также — для ее предупреждения. Об этом сообщает издание The New York Times. «В этой нейтральной стране, которая внезапно перестала быть таковой, военный корабль США „Кирсардж“, появившийся всего через две недели после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем намерении добиваться членства в НАТО, является обещанием [защиты от России]. Но корабль является предупреждением для этих стран об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта», — отмечается в материале. Экипаж судна составляет 2,4 тысячи человек, на борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Сами военные учения НАТО, Швеции и Финляндии будут проходить в Балтийском море. В них задействуют 45 боевых кораблей, семь тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов, отмечает телеканал 360. Военные отработают противовоздушную и противолодочную оборону, десантные операции, запрещение доступа на море и противоминные операции. Среди стран-участников также США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша и Турция, дополняет Life . Мероприятие проходит до 12 июня для укрепления обороны и защиты территорий. Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО после начала вынужденной спецоперации России на Украине по демилитаризации и денацификации территории. Государства совместно подали заявку. Однако Турция — член Североатлантического альянса — выступила против такого расширения. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, эти страны поддерживают международных террористов и не хотят выдавать их Турции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Авианосец США Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по сдерживанию России, а также — для ее предупреждения. Об этом сообщает издание The New York Times. «В этой нейтральной стране, которая внезапно перестала быть таковой, военный корабль США „Кирсардж“, появившийся всего через две недели после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем намерении добиваться членства в НАТО, является обещанием [защиты от России]. Но корабль является предупреждением для этих стран об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта», — отмечается в материале. Экипаж судна составляет 2,4 тысячи человек, на борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Сами военные учения НАТО, Швеции и Финляндии будут проходить в Балтийском море. В них задействуют 45 боевых кораблей, семь тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов, отмечает телеканал 360. Военные отработают противовоздушную и противолодочную оборону, десантные операции, запрещение доступа на море и противоминные операции. Среди стран-участников также США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша и Турция, дополняет Life. Мероприятие проходит до 12 июня для укрепления обороны и защиты территорий. Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО после начала вынужденной спецоперации России на Украине по демилитаризации и денацификации территории. Государства совместно подали заявку. Однако Турция — член Североатлантического альянса — выступила против такого расширения. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, эти страны поддерживают международных террористов и не хотят выдавать их Турции.