Священник РПЦ призвал запретить Хэллоуин в школах России

31 октября 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Хэллоуин необходимо запретить в российских школах, заявил иеромонах Макарий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Праздник Хэллоуин необходимо запретить в российских школах. С такой инициативой выступил священник РПЦ иеромонах Макарий. «Гуляния по случаю Хэллоуина в общественной сфере происходить не должны», — цитирует Макария РИА Новости. В то же время он отметил, что Россия является свободной страной и в любых других случаях каждый гражданин может праздновать то, что он захочет. «Живи в лесу, молись колесу, празднуй все, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно», — добавил служитель. Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что в России нужно отменить Хэллоуин, так как этот праздник не имеет никакого отношения ни к стране, ни к христианской вере. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил при этом, что украшения из тыкв на Хэллоуин не оскорбляют чувства верующих, передает телеканал «ОТР». Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил проверить все школы и вузы на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хэллоуина, сообщает «Царьград».

Праздник Хэллоуин необходимо запретить в российских школах. С такой инициативой выступил священник РПЦ иеромонах Макарий. «Гуляния по случаю Хэллоуина в общественной сфере происходить не должны», — цитирует Макария РИА Новости. В то же время он отметил, что Россия является свободной страной и в любых других случаях каждый гражданин может праздновать то, что он захочет. «Живи в лесу, молись колесу, празднуй все, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно», — добавил служитель. Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что в России нужно отменить Хэллоуин, так как этот праздник не имеет никакого отношения ни к стране, ни к христианской вере. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил при этом, что украшения из тыкв на Хэллоуин не оскорбляют чувства верующих, передает телеканал «ОТР». Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил проверить все школы и вузы на предмет недопуска в них пропаганды и празднования Хэллоуина, сообщает «Царьград».