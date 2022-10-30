Депутат Госдумы Певцов призвал отменить Хэллоуин в России

30 октября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Хэллоуин не имеет никого отношения к христианской вере, считает Дмитрий Певцов Фото: Алексей Колчин © URA.RU В России нужно отменить Хэллоуин, так как этот праздник не имеет никакого отношения ни к стране, ни к христианской вере. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. «Хэллоуин никакого отношения не имеет ни к христианской вере, ни к чему. Об этом очень четко сказал протоиерей Андрей Ткачев. Конечно, нужно отменять. Это все пришлое. То, что за 30 лет к нам мрази всякой психологической, идеологической и якобы традиционно католической нанеслось, от этого всего нужно избавляться. Это совершенно четко», — подчеркнул Дмитрий Певцов. По словам депутата Госдумы, обращение к потусторонней силе может быть опасно. «Собственно говоря, в Корее к чему стремились, то и получили (в Южной Корее, в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября погибло более 150 человек, — прим. URA.RU). Просто так не проходит обращение к бесам, к сатанизму и к потусторонним силам. Где-то еще было, по-моему, в Малайзии, или где-то на юго-востоке, — после урагана погибло несколько тысяч человек», — добавил Певцов. Во время празднования Хэллоуина в центре Сеуле произошла смертельная давка. Общее число погибших превышает 150 человек. Около 270 жителей числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть и граждане России. Официальная дата празднования Хэллоуина в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В России нужно отменить Хэллоуин, так как этот праздник не имеет никакого отношения ни к стране, ни к христианской вере. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. «Хэллоуин никакого отношения не имеет ни к христианской вере, ни к чему. Об этом очень четко сказал протоиерей Андрей Ткачев. Конечно, нужно отменять. Это все пришлое. То, что за 30 лет к нам мрази всякой психологической, идеологической и якобы традиционно католической нанеслось, от этого всего нужно избавляться. Это совершенно четко», — подчеркнул Дмитрий Певцов. По словам депутата Госдумы, обращение к потусторонней силе может быть опасно. «Собственно говоря, в Корее к чему стремились, то и получили (в Южной Корее, в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября погибло более 150 человек, — прим. URA.RU). Просто так не проходит обращение к бесам, к сатанизму и к потусторонним силам. Где-то еще было, по-моему, в Малайзии, или где-то на юго-востоке, — после урагана погибло несколько тысяч человек», — добавил Певцов. Во время празднования Хэллоуина в центре Сеуле произошла смертельная давка. Общее число погибших превышает 150 человек. Около 270 жителей числятся пропавшими без вести. Среди погибших есть и граждане России. Официальная дата празднования Хэллоуина в ночь с 31 октября на 1 ноября.