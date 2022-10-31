Мэр Северодонецка объяснил, чем отличаются обстрелы армии Украины и России

Мэр Северодонецка Моргунов: ВС РФ своими обстрелами добивается прекращения агрессии со стороны ВСУ

31 октября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

ВСУ оставляет после себя «каменный век», заявил мэр Северодонецка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы ВСУ и ВС РФ отличаются тем, что Россия наносит удары с целью прекратить обстрелы со стороны украинской армии, в отличие от военных Украины, которые оставляют после себя выжженную землю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил и. о. главы Северодонецка Николай Моргунов. «Между этими обстрелами нет ничего общего, потому что сегодня точечные удары приходятся по объектам энергоснабжения и их цель — добиться прекращения агрессии на Северодонецк, ЛНР и ДНР. И совсем другие вещи — когда полностью уничтожаются наши города», — заявил Моргунов. Он добавил, что украинские войска оставляют после себя «пепелище», так как понимают, что эти территории придется оставить. По словам исполняющего обязанности главы города, Украина не может допустить того, чтобы город, который она покинула, жил и развивался. Украинские власти наносят удары по той гражданской инфраструктуре, где постепенно начинает восстанавливаться электро- или газоснабжение. «Это серьезное расстройство, поэтому они делают все, для того, чтобы не допустить приведения город в надлежащее состояние. Но за нами всегда была Россия — а это мощная держава, которая своих не бросает», — заключил Моргунов. Ранее бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук объяснил причину меньшего количества обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Проблема заключается в дефиците боеприпасов у украинских войск. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении снарядами ВСУ линии электропередач в селе Никольское Белгородского района, передает телеканал 360.

Обстрелы ВСУ и ВС РФ отличаются тем, что Россия наносит удары с целью прекратить обстрелы со стороны украинской армии, в отличие от военных Украины, которые оставляют после себя выжженную землю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил и. о. главы Северодонецка Николай Моргунов. «Между этими обстрелами нет ничего общего, потому что сегодня точечные удары приходятся по объектам энергоснабжения и их цель — добиться прекращения агрессии на Северодонецк, ЛНР и ДНР. И совсем другие вещи — когда полностью уничтожаются наши города», — заявил Моргунов. Он добавил, что украинские войска оставляют после себя «пепелище», так как понимают, что эти территории придется оставить. По словам исполняющего обязанности главы города, Украина не может допустить того, чтобы город, который она покинула, жил и развивался. Украинские власти наносят удары по той гражданской инфраструктуре, где постепенно начинает восстанавливаться электро- или газоснабжение. «Это серьезное расстройство, поэтому они делают все, для того, чтобы не допустить приведения город в надлежащее состояние. Но за нами всегда была Россия — а это мощная держава, которая своих не бросает», — заключил Моргунов. Ранее бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук объяснил причину меньшего количества обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Проблема заключается в дефиците боеприпасов у украинских войск. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении снарядами ВСУ линии электропередач в селе Никольское Белгородского района, передает телеканал 360.