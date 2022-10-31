Житель Мариуполя спасает цветы из-под завалов

В Мариуполе Донецкой народной республики местный житель спасает от гибели цветы, оказавшиеся под завалами зданий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Местный житель ходит со своим племянником Сашей по разрушенным районам, дома которых не подлежат восстановлению и их сносят. Сергей выкапывает цветы и пересаживает к себе в сад», — рассказал корреспондент. Цветы могут погибнуть под завалами разрушенных зданий, а также от работы строительной техники, которая в будущем будет наводить порядок в городе.
Ранее стало известно, что в Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Также московская строительная компания «Геострой-2010» начала возведение двух многоквартирных домов в Мариуполе, передает RT.
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В Мариуполе Донецкой народной республики местный житель спасает от гибели цветы, оказавшиеся под завалами зданий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Местный житель ходит со своим племянником Сашей по разрушенным районам, дома которых не подлежат восстановлению и их сносят. Сергей выкапывает цветы и пересаживает к себе в сад», — рассказал корреспондент. Цветы могут погибнуть под завалами разрушенных зданий, а также от работы строительной техники, которая в будущем будет наводить порядок в городе. Ранее стало известно, что в Запорожской области идет восстановление автомобильной трассы Донецк-Мариуполь-Мелитополь-Херсон. Также московская строительная компания «Геострой-2010» начала возведение двух многоквартирных домов в Мариуполе, передает RT.