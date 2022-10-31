Politico: премьер Чехии назвал борьбу Украины борьбой всей Европы

31 октября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Украина не справилась бы в борьбе с Россией без обширной помощи Запада, считает Петр Фиала Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. «Борьба Украины это и наша борьба. Борьба Чешской Республики, борьба Европейского союза, борьба всей Европы. От исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы», — передает слова премьер-министра издание Politico. По мнению политика, без свободной Украины не может быть и свободной Европы. Фиала также отметил, что Украина не сможет справиться с противостоянием без обширной помощи Запада. «Я горжусь тем, что моя страна одной из первых предложила не только масштабную гуманитарную помощь, но и оружие», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской спецоперации 24 февраля. В чешских СМИ считают, что премьер-министр Фиала втягивал страну в конфликт с Россией, поставляя оружие на Украину.

Борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. «Борьба Украины это и наша борьба. Борьба Чешской Республики, борьба Европейского союза, борьба всей Европы. От исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы», — передает слова премьер-министра издание Politico. По мнению политика, без свободной Украины не может быть и свободной Европы. Фиала также отметил, что Украина не сможет справиться с противостоянием без обширной помощи Запада. «Я горжусь тем, что моя страна одной из первых предложила не только масштабную гуманитарную помощь, но и оружие», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской спецоперации 24 февраля. В чешских СМИ считают, что премьер-министр Фиала втягивал страну в конфликт с Россией, поставляя оружие на Украину.