Politico: премьер Чехии назвал борьбу Украины борьбой всей Европы

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина не справилась бы в борьбе с Россией без обширной помощи Запада, считает Петр Фиала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада.

«Борьба Украины это и наша борьба. Борьба Чешской Республики, борьба Европейского союза, борьба всей Европы. От исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы», — передает слова премьер-министра издание Politico. По мнению политика, без свободной Украины не может быть и свободной Европы.

Фиала также отметил, что Украина не сможет справиться с противостоянием без обширной помощи Запада. «Я горжусь тем, что моя страна одной из первых предложила не только масштабную гуманитарную помощь, но и оружие», — добавил он.

Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской спецоперации 24 февраля. В чешских СМИ считают, что премьер-министр Фиала втягивал страну в конфликт с Россией, поставляя оружие на Украину.

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Борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. «Борьба Украины это и наша борьба. Борьба Чешской Республики, борьба Европейского союза, борьба всей Европы. От исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы», — передает слова премьер-министра издание Politico. По мнению политика, без свободной Украины не может быть и свободной Европы. Фиала также отметил, что Украина не сможет справиться с противостоянием без обширной помощи Запада. «Я горжусь тем, что моя страна одной из первых предложила не только масштабную гуманитарную помощь, но и оружие», — добавил он. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской спецоперации 24 февраля. В чешских СМИ считают, что премьер-министр Фиала втягивал страну в конфликт с Россией, поставляя оружие на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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