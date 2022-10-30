Топовый российский военкор похвалил пермского губернатора

31 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Работа Дмитрия Махонина с мобилизованными понравилась Александру Сладкову Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный репортер Александр Сладков положительно отозвался о действиях губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который после встречи с мобилизованными выполнил свои обещания. Сладков в своем telegram-канале (более 981 тысячи подписчиков) вспоминает, как увидел кадры «жесткого диалога» Махонина и комбата Михаила Жихарева, когда речь шла об отсутствии выплат мобилизованным пермякам. «Я даже не думал, что в итоге всей этой громкой истории я буду видеть только позитив. И дело даже не в том, что на этот час расчет единовременного пособия (100К) для каждого пермяка уже завершен. Деньги в ближайшие дни, вместе с первым месячным денежным довольствием, будут выплачены. В итоге, мне понравилась реакция губернатора, который, плюнув на дерзость и решительность комбата, сделал все, чтоб помочь людям. Не обиделся, как красна девица, а дело сделал, это и есть государственный подход», — пишет Сладков. Ранее URA.RU рассказывало, что капитан Жихарев после жесткой встречи в Махониным благодарил главу региона. По его словам, «губернатор дал слово и сдержал его». Дмитрий Махонин объявил о выплате 100 тысяч рублей из регионального бюджета семьям мобилизованных 18 октября. Дополнительно им будет выплачено по 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, обучающихся на очной форме в вузах и техникумах.

Военный репортер Александр Сладков положительно отозвался о действиях губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который после встречи с мобилизованными выполнил свои обещания. Сладков в своем telegram-канале (более 981 тысячи подписчиков) вспоминает, как увидел кадры «жесткого диалога» Махонина и комбата Михаила Жихарева, когда речь шла об отсутствии выплат мобилизованным пермякам. «Я даже не думал, что в итоге всей этой громкой истории я буду видеть только позитив. И дело даже не в том, что на этот час расчет единовременного пособия (100К) для каждого пермяка уже завершен. Деньги в ближайшие дни, вместе с первым месячным денежным довольствием, будут выплачены. В итоге, мне понравилась реакция губернатора, который, плюнув на дерзость и решительность комбата, сделал все, чтоб помочь людям. Не обиделся, как красна девица, а дело сделал, это и есть государственный подход», — пишет Сладков. Ранее URA.RU рассказывало, что капитан Жихарев после жесткой встречи в Махониным благодарил главу региона. По его словам, «губернатор дал слово и сдержал его». Дмитрий Махонин объявил о выплате 100 тысяч рублей из регионального бюджета семьям мобилизованных 18 октября. Дополнительно им будет выплачено по 15 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, обучающихся на очной форме в вузах и техникумах.