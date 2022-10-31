Песков сомневается в существовании зерновой сделки без РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Если Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства, такая сделка вряд ли реализуема, заявил Песков Фото:
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Выход России из договора по зерновой сделке ставит под сомнение существование самого этого договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, рискованный», — заявил пресс-секретарь. Он также добавил, что из-за обострения конфликта Украиной сделка находится на грани срыва.

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Ранее сообщалось, что Турция продолжит работу про зерновой сделке, несмотря на выход РФ из соглашения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Выход России из договора по зерновой сделке ставит под сомнение существование самого этого договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, рискованный», — заявил пресс-секретарь. Он также добавил, что из-за обострения конфликта Украиной сделка находится на грани срыва. Ранее сообщалось, что Турция продолжит работу про зерновой сделке, несмотря на выход РФ из соглашения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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