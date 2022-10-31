Песков сомневается в существовании зерновой сделки без РФ

Если Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства, такая сделка вряд ли реализуема, заявил Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Выход России из договора по зерновой сделке ставит под сомнение существование самого этого договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, рискованный», — заявил пресс-секретарь. Он также добавил, что из-за обострения конфликта Украиной сделка находится на грани срыва.
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Ранее сообщалось, что Турция продолжит работу про зерновой сделке, несмотря на выход РФ из соглашения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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