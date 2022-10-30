Курганец во время ремонта нашел в доме труп

31 октября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Новый владелец делал ремонт в доме, когда нашел останки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кургана во время ремонта в купленном доме в подполе обнаружил останки человека. Данная информация размещена на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ. «В августе текущего года в УМВД России по городу Кургану поступило заявление от жильца дома, который при ремонте приобретенного жилья обнаружил в подполе останки человека. По заключению экспертов, тело пролежало в земле несколько лет и имело признаки насильственной смерти», — указано на сайте УМВД. Позже выяснилось, что убитый проживал в этом доме. В 2017-м его убили во время ссоры. Подозреваемый спрятал тело в подполе. По данным СК, представителям ведомства удалось найти человека, который контактировал с потерпевшим до убийства, и определить местонахождение подозреваемого. Выяснилось, что тот был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности. Мужчину обвиняют в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу.

Житель Кургана во время ремонта в купленном доме в подполе обнаружил останки человека. Данная информация размещена на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ. «В августе текущего года в УМВД России по городу Кургану поступило заявление от жильца дома, который при ремонте приобретенного жилья обнаружил в подполе останки человека. По заключению экспертов, тело пролежало в земле несколько лет и имело признаки насильственной смерти», — указано на сайте УМВД. Позже выяснилось, что убитый проживал в этом доме. В 2017-м его убили во время ссоры. Подозреваемый спрятал тело в подполе. По данным СК, представителям ведомства удалось найти человека, который контактировал с потерпевшим до убийства, и определить местонахождение подозреваемого. Выяснилось, что тот был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности. Мужчину обвиняют в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу.