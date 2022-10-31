На курганском оборонном заводе ученикам предлагают платное обучение

01 ноября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Бесплатно на КМЗ обучают только местных работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана, имеющий опыт вождения на БМП, тепловозе и электровозе, хотел бесплатно обучаться на «Курганмашзаводе» и работать учеником, но в отделе кадров мужчине отказали и сказали идти на платное обучение. Об этом горожанин рассказал в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе предприятия URA.RU ответили, что бесплатно обучают только сотрудников завода. «Хотел пойти работать учеником на „Курганмашзавод“. Есть опыт вождения БМП, в армии был механиком-водителем. также есть опыт работы на тепловозе и электровозе. Но в кадрах мне предложили только платное обучение, которое длится от 2 до 6 месяцев. Учиться столько времени и не получать зарплату — это нереально. Я даже готов был подписать контракт и отработать после обучения. Я же работу ищу, а не возможность обучиться и убежать», — пожаловался курганец. Мужчина также отметил, что при выборе платного обучения можно выбрать далеко не все профессии. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу «Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Представитель оборонного предприятия ответил, что бесплатное обучение на вторую рабочую специальность предоставляется только работникам завода. «Всем остальным желающим обучиться рабочей профессии курс придется оплатить. Стоимость зависит от выбранной специальности и срока обучения», — сообщили в КМЗ. На «Кургамашзаводе» открыты вакансии для рабочих основных специальностей с высокими разрядами. Среди них: токари, фрезеровщики, наладчики станков с ЧПУ, сварщики, сверловщики и машинисты мостовых кранов. Ранее URA.RU писало, что на «Кургамашзаводе» для выполнения гособоронзаказа готовы принять на работу более тысячи сотрудников. Одни из самых востребованных профессий — слесари и токари. Кроме того, на КМЗ предлагает подработку в вечернее время и выходные дни работникам других предприятий. Также сообщалось о том, что военный завод из Кургана задолжал 2,5 млн рублей профсоюзу своего коллектива

Житель Кургана, имеющий опыт вождения на БМП, тепловозе и электровозе, хотел бесплатно обучаться на «Курганмашзаводе» и работать учеником, но в отделе кадров мужчине отказали и сказали идти на платное обучение. Об этом горожанин рассказал в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе предприятия URA.RU ответили, что бесплатно обучают только сотрудников завода. «Хотел пойти работать учеником на „Курганмашзавод“. Есть опыт вождения БМП, в армии был механиком-водителем. также есть опыт работы на тепловозе и электровозе. Но в кадрах мне предложили только платное обучение, которое длится от 2 до 6 месяцев. Учиться столько времени и не получать зарплату — это нереально. Я даже готов был подписать контракт и отработать после обучения. Я же работу ищу, а не возможность обучиться и убежать», — пожаловался курганец. Мужчина также отметил, что при выборе платного обучения можно выбрать далеко не все профессии. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу «Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Представитель оборонного предприятия ответил, что бесплатное обучение на вторую рабочую специальность предоставляется только работникам завода. «Всем остальным желающим обучиться рабочей профессии курс придется оплатить. Стоимость зависит от выбранной специальности и срока обучения», — сообщили в КМЗ. На «Кургамашзаводе» открыты вакансии для рабочих основных специальностей с высокими разрядами. Среди них: токари, фрезеровщики, наладчики станков с ЧПУ, сварщики, сверловщики и машинисты мостовых кранов. Ранее URA.RU писало, что на «Кургамашзаводе» для выполнения гособоронзаказа готовы принять на работу более тысячи сотрудников. Одни из самых востребованных профессий — слесари и токари. Кроме того, на КМЗ предлагает подработку в вечернее время и выходные дни работникам других предприятий. Также сообщалось о том, что военный завод из Кургана задолжал 2,5 млн рублей профсоюзу своего коллектива