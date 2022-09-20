Оборонный завод приглашает курганцев на подработку. Фото

«Курганмашзавод» предлагает подработку сотрудникам других предприятий

21 сентября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Подработку на КМЗ предлагают в вечернее время и выходные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ) из-за нехватки кадров приглашают для подработки сотрудников из других заводов. Объявление о наборе размещено в социальной сети «ВКонтакте». «Предлагаем возможность дополнительного заработка помимо основной работы на самом крупном предприятии города. Не упусти свой шанс заработать», — говорится в посте. Также в объявлении указаны контактные телефоны отдела кадров КМЗ. «Если у вас есть основная работа на другом заводе, есть разряд и вы видите в себе силы работать после основной работы, то добро пожаловать к нам. Подработка в вечернее время и выходные», — написал сотрудник отдела кадров «Курганмашзавода». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу КМЗ за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор» ищут работников через соцсети районных администраций. Кроме того, из-за дефицита рабочих КМЗ проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» отстранил от выполнения гособоронзаказа беременных и учеников. «Курганмашзавод» приглашает сотрудников других предприятий на подработку Фото из соцсети «ВКонтакте»

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) из-за нехватки кадров приглашают для подработки сотрудников из других заводов. Объявление о наборе размещено в социальной сети «ВКонтакте». «Предлагаем возможность дополнительного заработка помимо основной работы на самом крупном предприятии города. Не упусти свой шанс заработать», — говорится в посте. Также в объявлении указаны контактные телефоны отдела кадров КМЗ. «Если у вас есть основная работа на другом заводе, есть разряд и вы видите в себе силы работать после основной работы, то добро пожаловать к нам. Подработка в вечернее время и выходные», — написал сотрудник отдела кадров «Курганмашзавода». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу КМЗ за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор» ищут работников через соцсети районных администраций. Кроме того, из-за дефицита рабочих КМЗ проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» отстранил от выполнения гособоронзаказа беременных и учеников.