Самые востребованные специальности на курганском оборонном заводе

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), который занимается производством военной техники, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа. О том, какие специальности самые востребованные на предприятии, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе КМЗ.
«ПАО „Курганмашзавод“ продолжает выполнять государственный оборонный заказ и готов принять на работу более 1 000 специалистов. Нужны квалифицированные рабочие основных и вспомогательных профессий с практическим опытом работы: токари, слесари механосборочных работ, операторы и наладчики станков с ЧПУ и другие», — сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.
Ранее URA.RU писало, что перед отделом кадров «Курганмашзавода» возникла огромная очередь из мужчин. В ней было порядка 30 молодых людей. Позже в пресс-службе КМЗ, пояснили, что это были студенты, которые пришли на практику. Также сообщалось, что оборонный завод набирает сотрудников из других предприятий для подработки в вечернее время и выходные дни. Кроме этого, говорилось, что новых работников «Курганмашзавод» ищет через районные администрации в соцсетях и проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Еще массовый набор сотрудников идет на оборонном предприятии «Курганприбор».
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