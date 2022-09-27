27 сентября 2022
26 сентября 2022

Самые востребованные специальности на курганском оборонном заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
На «Курганмашзаводе» готовы принять более 1000 сотрудников Фото:

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), который занимается производством военной техники, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа. О том, какие специальности самые востребованные на предприятии, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе КМЗ.

«ПАО „Курганмашзавод“ продолжает выполнять государственный оборонный заказ и готов принять на работу более 1 000 специалистов. Нужны квалифицированные рабочие основных и вспомогательных профессий с практическим опытом работы: токари, слесари механосборочных работ, операторы и наладчики станков с ЧПУ и другие», — сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.

Ранее URA.RU писало, что перед отделом кадров «Курганмашзавода» возникла огромная очередь из мужчин. В ней было порядка 30 молодых людей. Позже в пресс-службе КМЗ, пояснили, что это были студенты, которые пришли на практику. Также сообщалось, что оборонный завод набирает сотрудников из других предприятий для подработки в вечернее время и выходные дни. Кроме этого, говорилось, что новых работников «Курганмашзавод» ищет через районные администрации в соцсетях и проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Еще массовый набор сотрудников идет на оборонном предприятии «Курганприбор».

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ), который занимается производством военной техники, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа. О том, какие специальности самые востребованные на предприятии, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе КМЗ. «ПАО „Курганмашзавод“ продолжает выполнять государственный оборонный заказ и готов принять на работу более 1 000 специалистов. Нужны квалифицированные рабочие основных и вспомогательных профессий с практическим опытом работы: токари, слесари механосборочных работ, операторы и наладчики станков с ЧПУ и другие», — сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. Ранее URA.RU писало, что перед отделом кадров «Курганмашзавода» возникла огромная очередь из мужчин. В ней было порядка 30 молодых людей. Позже в пресс-службе КМЗ, пояснили, что это были студенты, которые пришли на практику. Также сообщалось, что оборонный завод набирает сотрудников из других предприятий для подработки в вечернее время и выходные дни. Кроме этого, говорилось, что новых работников «Курганмашзавод» ищет через районные администрации в соцсетях и проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Еще массовый набор сотрудников идет на оборонном предприятии «Курганприбор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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