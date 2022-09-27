Самые востребованные специальности на курганском оборонном заводе

28 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» готовы принять более 1000 сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), который занимается производством военной техники, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа. О том, какие специальности самые востребованные на предприятии, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе КМЗ. «ПАО „Курганмашзавод“ продолжает выполнять государственный оборонный заказ и готов принять на работу более 1 000 специалистов. Нужны квалифицированные рабочие основных и вспомогательных профессий с практическим опытом работы: токари, слесари механосборочных работ, операторы и наладчики станков с ЧПУ и другие», — сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. Ранее URA.RU писало, что перед отделом кадров «Курганмашзавода» возникла огромная очередь из мужчин. В ней было порядка 30 молодых людей. Позже в пресс-службе КМЗ, пояснили, что это были студенты, которые пришли на практику. Также сообщалось, что оборонный завод набирает сотрудников из других предприятий для подработки в вечернее время и выходные дни. Кроме этого, говорилось, что новых работников «Курганмашзавод» ищет через районные администрации в соцсетях и проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Еще массовый набор сотрудников идет на оборонном предприятии «Курганприбор».

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), который занимается производством военной техники, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа. О том, какие специальности самые востребованные на предприятии, корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе КМЗ. «ПАО „Курганмашзавод“ продолжает выполнять государственный оборонный заказ и готов принять на работу более 1 000 специалистов. Нужны квалифицированные рабочие основных и вспомогательных профессий с практическим опытом работы: токари, слесари механосборочных работ, операторы и наладчики станков с ЧПУ и другие», — сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. Ранее URA.RU писало, что перед отделом кадров «Курганмашзавода» возникла огромная очередь из мужчин. В ней было порядка 30 молодых людей. Позже в пресс-службе КМЗ, пояснили, что это были студенты, которые пришли на практику. Также сообщалось, что оборонный завод набирает сотрудников из других предприятий для подработки в вечернее время и выходные дни. Кроме этого, говорилось, что новых работников «Курганмашзавод» ищет через районные администрации в соцсетях и проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Еще массовый набор сотрудников идет на оборонном предприятии «Курганприбор».