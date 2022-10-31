Экс-депутат Госдумы возобновляет судебную тяжбу с челябинским правительством

С фонда Андрея Барышева требуют почти 6 млн рублей в казну Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновляется судебный процесс между правительством региона в лице министерства имущества и фондом «Соцгород» экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Это следует из базы судебных дел. Чиновники требуют от общественной организации штраф в 5,7 млн рублей.

«От министерства имущества Челябинской области 25 октября поступило заявление о возобновлении производства по делу. Согласно статье 146 АПК РФ, арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле. Суд считает необходимым назначить судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу и назначении его к разбирательству. Заседание назначается на 5 декабря», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, процесс был приостановлен в мае. Фонд ходатайствовал об этом, ссылаясь на поданное заявление о признании незаконным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании областным имуществом. В августе суд принял в этом разбирательстве сторону чиновников.

Речь идет о помещениях Центрального клуба Металлургического района Челябинска площадью свыше 2,8 тысячи кв. метров. «Соцгород» безвозмездно использовал их двадцать лет. Общественники указывали, что эти помещения использовали ветеранские и общественные организации, также в них бесплатно работали детские кружки. В министерстве имущества объяснили свое решение отказаться от договора острой нехваткой нежилых помещений в областном центре и размещение фондом в клубе без уведомления собственника посторонних организаций.

Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году от партии «Единая Россия». Однако пять лет спустя он поссорился с партией, а другие политические силы отказались его поддержать. Барышев пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, но не смог собрать необходимое количество подписей и был снят с выборов. После этого он пообещал сосредоточиться на общественной работе, в том числе в рамках созданного им фонда «Соцгород».