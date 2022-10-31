Минобороны РФ остановило движение судов по зерновому коридору

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О безопасности в рамках «черноморской инициативы» пока не может идти речи, заявили в Минобороны Фото:
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Движение судов по зерновому коридору безопасности будет остановлено. Причиной тому стало использование Украиной коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России», — говорится в заявлении Минобороны РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что РФ не покидает «черноморскую инициативу», а всего лишь приостанавливает действие соглашений. Также уточняется, что о безопасности в рамках инициативы не может быть и речи, пока Киев не гарантирует, что не будет использовать маршрут в военных целях.

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Движение судов по зерновому коридору безопасности будет остановлено. Причиной тому стало использование Украиной коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России», — говорится в заявлении Минобороны РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что РФ не покидает «черноморскую инициативу», а всего лишь приостанавливает действие соглашений. Также уточняется, что о безопасности в рамках инициативы не может быть и речи, пока Киев не гарантирует, что не будет использовать маршрут в военных целях. Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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