Минобороны РФ остановило движение судов по зерновому коридору

Движение судов по зерновому коридору безопасности будет остановлено. Причиной тому стало использование Украиной коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России», — говорится в заявлении Минобороны РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что РФ не покидает «черноморскую инициативу», а всего лишь приостанавливает действие соглашений. Также уточняется, что о безопасности в рамках инициативы не может быть и речи, пока Киев не гарантирует, что не будет использовать маршрут в военных целях.
Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия, передает «Царьград».
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Движение судов по зерновому коридору безопасности будет остановлено. Причиной тому стало использование Украиной коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «Движение судов по коридору безопасности недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России», — говорится в заявлении Минобороны РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там добавили, что РФ не покидает «черноморскую инициативу», а всего лишь приостанавливает действие соглашений. Также уточняется, что о безопасности в рамках инициативы не может быть и речи, пока Киев не гарантирует, что не будет использовать маршрут в военных целях. Россия вышла из зерновой сделки после теракта со стороны Украины на Черноморском флоте. Позже НАТО попросила РФ не отказываться от зернового договора и продлить срок его действия, передает «Царьград».