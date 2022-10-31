31 октября 2022

Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Документ подписан для ускорения евроатлантической интеграции, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО. Видео брифинга опубликовано в telegram-канале Зеленского.

«Подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО», — приводят слова президента Украины РИА Новости. Он также отметил, что это принятый документ фиксирует усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Фиала и несколько представителей кабинета министров Чехии находятся в Киеве с визитом.

Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Однако Украина может стать членом Североатлантического альянса не ранее чем через год после окончания российской спецоперации, предупреждал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Киеве.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО. Видео брифинга опубликовано в telegram-канале Зеленского. «Подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО», — приводят слова президента Украины РИА Новости. Он также отметил, что это принятый документ фиксирует усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Фиала и несколько представителей кабинета министров Чехии находятся в Киеве с визитом. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Однако Украина может стать членом Североатлантического альянса не ранее чем через год после окончания российской спецоперации, предупреждал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...