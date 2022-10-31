Зеленский подписал декларацию о членстве Украины в НАТО

01 ноября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Документ подписан для ускорения евроатлантической интеграции, заявил Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО. Видео брифинга опубликовано в telegram-канале Зеленского. «Подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО», — приводят слова президента Украины РИА Новости. Он также отметил, что это принятый документ фиксирует усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Фиала и несколько представителей кабинета министров Чехии находятся в Киеве с визитом. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Однако Украина может стать членом Североатлантического альянса не ранее чем через год после окончания российской спецоперации, предупреждал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО. Видео брифинга опубликовано в telegram-канале Зеленского. «Подписано несколько важных документов. Особенно отмечу нашу совместную декларацию о членстве в НАТО», — приводят слова президента Украины РИА Новости. Он также отметил, что это принятый документ фиксирует усиление сотрудничества для обеспечения стандартов НАТО на Украине. Фиала и несколько представителей кабинета министров Чехии находятся в Киеве с визитом. Ранее URA.RU писало, что в Киеве ведут переговоры с партнерами о вступлении Украины в альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Однако Украина может стать членом Североатлантического альянса не ранее чем через год после окончания российской спецоперации, предупреждал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Киеве.