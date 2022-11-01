Бывшая сотрудница аппарата тюменского губернатора из ХМАО стала замглавы Томской области

01 ноября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Наталья Киселева назначена заместителем губернатора Томской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил своим заместителем Наталью Киселеву, которая родилась в Ханты-Мансийске (ХМАО). В 2006 году она получила должность в аппарате главы Тюменской области, где работала под руководством вице-губернатора по внутренней политике, молодежной политике, безопасности и взаимодействию с региональным парламентом. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона. «Как я и обещал, мы проводим структурные изменения управления Томской областью, и начинаем с администрации. Создаем аппарат администрации, который будет отвечать за правовое и кадровое обеспечение работы власти. Это дело я поручил Наталье Геннадьевне Киселевой, которую хорошо знаю по совместной работе в Тюменской области. С сегодняшнего дня она начинает работать в статусе заместителя губернатора», — сообщает официальный сайт администрации Томской области со ссылкой на слова губернатора Мазура. Там добавили, что Киселева будет курировать работу ряда департаментов, а также комитета по общим вопросам и комитета организационной работы и протокола администрации Томской области. Наталья Киселева родилась в Ханты-Мансийске. В 1997 году она окончила Тюменский государственный университет. Сам Мазур также пришел в правительство Томской области из тюменской политики. C 2012 по 2019 он занимал пост главы Тобольска. На выборах губернатора Томской области, которые прошли в сентябре 2022 года, он набрал 84,94% голосов избирателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил своим заместителем Наталью Киселеву, которая родилась в Ханты-Мансийске (ХМАО). В 2006 году она получила должность в аппарате главы Тюменской области, где работала под руководством вице-губернатора по внутренней политике, молодежной политике, безопасности и взаимодействию с региональным парламентом. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона. «Как я и обещал, мы проводим структурные изменения управления Томской областью, и начинаем с администрации. Создаем аппарат администрации, который будет отвечать за правовое и кадровое обеспечение работы власти. Это дело я поручил Наталье Геннадьевне Киселевой, которую хорошо знаю по совместной работе в Тюменской области. С сегодняшнего дня она начинает работать в статусе заместителя губернатора», — сообщает официальный сайт администрации Томской области со ссылкой на слова губернатора Мазура. Там добавили, что Киселева будет курировать работу ряда департаментов, а также комитета по общим вопросам и комитета организационной работы и протокола администрации Томской области. Наталья Киселева родилась в Ханты-Мансийске. В 1997 году она окончила Тюменский государственный университет. Сам Мазур также пришел в правительство Томской области из тюменской политики. C 2012 по 2019 он занимал пост главы Тобольска. На выборах губернатора Томской области, которые прошли в сентябре 2022 года, он набрал 84,94% голосов избирателей.