31 октября 2022
30 октября 2022

В дептранспорта ЯНАО определили стоимость проезда на «подушке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Окончания работы паромной переправы примерно 3 ноября в 21:00 Фото:

Стоимость проезда на воздушной подушке в ЯНАО составит 146 рублей для взрослого пассажира. Об этом сообщается в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Стоимость проезда для пассажира „подушки“ составит 146 рублей для взрослого пассажира, 73 рублей — для детей, стоимость провоза багажа — 14 рублей 60 копеек за 10 кг», — сообщается в департаменте.

С расписанием работы воздушной подушки можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожники приступят к обустройству ледовой переправы когда толщина льда будет безопасной для выхода людей.

Ранее URA.RU сообщало, что на главной переправе в ЯНАО вырастут цены на пассажирские перевозки. Сообщалось, что плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4%.

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Стоимость проезда на воздушной подушке в ЯНАО составит 146 рублей для взрослого пассажира. Об этом сообщается в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Стоимость проезда для пассажира „подушки“ составит 146 рублей для взрослого пассажира, 73 рублей — для детей, стоимость провоза багажа — 14 рублей 60 копеек за 10 кг», — сообщается в департаменте. С расписанием работы воздушной подушки можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожники приступят к обустройству ледовой переправы когда толщина льда будет безопасной для выхода людей. Ранее URA.RU сообщало, что на главной переправе в ЯНАО вырастут цены на пассажирские перевозки. Сообщалось, что плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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