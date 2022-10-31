В дептранспорта ЯНАО определили стоимость проезда на «подушке»

Стоимость проезда на воздушной подушке в ЯНАО составит 146 рублей для взрослого пассажира. Об этом сообщается в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Стоимость проезда для пассажира „подушки“ составит 146 рублей для взрослого пассажира, 73 рублей — для детей, стоимость провоза багажа — 14 рублей 60 копеек за 10 кг», — сообщается в департаменте.
С расписанием работы воздушной подушки можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожники приступят к обустройству ледовой переправы когда толщина льда будет безопасной для выхода людей.
Ранее URA.RU сообщало, что на главной переправе в ЯНАО вырастут цены на пассажирские перевозки. Сообщалось, что плата за билет на воздушные подушки вырастет примерно на 4%.
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