В Курганской области растет смертность от коронавируса

В сентябре в Курганской области от коронавирусной инфекции скончались два человека

05 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

С начала сентября в регионе от COVID умерло два человека Фото: Размик Закарян © URA.RU В начале сентября в Курганской области от коронавирусной инфекции скончались два человека. При этом в августе в регионе зарегистрирован только один летальный случай от инфекции. Заболеваемость выросла до 316 выявленных случаев COVID за сутки. Такие данные размещены на портале «стопкоронавирус.рф». По оперативным данным, в Курганской области по одному летальному случаю от коронавирусной инфекции зарегистрировано 1 сентября и 3 сентября. В августе был зарегистрировал один летальный случай (25 августа). 4 сентября в регионе выявлено 316 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 298 случаев), госпитализировано 5 человек. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили, что в настоящее время в Курганской области отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Ситуация в регионе полностью соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса геновариант Омикрон. В настоящее время данные о циркуляции на территории области подвида геноварианта Омикрона (Кентавр) отсутствуют. В эпидемический сезон 2022—2023 годов прогнозируется циркуляция наравне с коронавирусом и вирусов группа А и В», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Главврачам больниц даны рекомендации по усилению противоэпидемического режима в медицинских организациях и наращиванию темпов вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. По данным на 2 сентября, в шести медицинских организациях развернуты койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подлежащих стационарному лечению. скрин: стопкоронавирус.рф Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале сентября в Курганской области от коронавирусной инфекции скончались два человека. При этом в августе в регионе зарегистрирован только один летальный случай от инфекции. Заболеваемость выросла до 316 выявленных случаев COVID за сутки. Такие данные размещены на портале «стопкоронавирус.рф». По оперативным данным, в Курганской области по одному летальному случаю от коронавирусной инфекции зарегистрировано 1 сентября и 3 сентября. В августе был зарегистрировал один летальный случай (25 августа). 4 сентября в регионе выявлено 316 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 298 случаев), госпитализировано 5 человек. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили, что в настоящее время в Курганской области отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Ситуация в регионе полностью соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса геновариант Омикрон. В настоящее время данные о циркуляции на территории области подвида геноварианта Омикрона (Кентавр) отсутствуют. В эпидемический сезон 2022—2023 годов прогнозируется циркуляция наравне с коронавирусом и вирусов группа А и В», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Главврачам больниц даны рекомендации по усилению противоэпидемического режима в медицинских организациях и наращиванию темпов вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. По данным на 2 сентября, в шести медицинских организациях развернуты койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подлежащих стационарному лечению.