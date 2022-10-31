Представителя губернатора не приглашают на знаковые мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Представителя губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталью Рябченко практически перестали официально приглашать на мероприятия. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Дана команда сверху — представителя губернатора ЯНАО Наталью Рябченко отдалить от администрации Нового Уренгоя как можно дальше. Как отметили некоторые наблюдательные товарищи, Рябченко официально практически перестали приглашать на знаковые городские мероприятия, на которых она всегда была званым гостем», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, Наталья Рябченко имеет сильное влияние в мэрии газовой столицы. «У нее есть чат в социальных сетях, куда в свое время добавились многие муниципальные служащие и депутаты, и с его помощью она формировала свою команду в социальной сфере. Называется он „Лидеры общественного мнения“. Говорят, что когда глава Нового Уренгоя Андрей Воронов об этом узнал, он дал негласную команду всем сотрудникам мэрии выйти из этого чата», — добавил инсайдер.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Рябченко вошла в политический совет «Единой России» в Новом Уренгое. Она единственная из обновленного состава политсовета не занимает пост в руководстве городской администрации.