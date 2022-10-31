Пермский завод ниндзя-парков запускает производство для нужд фронта

Предприятию требуются швеи на новое производство спецодежды и спальных мешков Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермское предприятие ООО «КСМ», которое производит детское и спортивно-развлекательное оборудование, в том числе ниндзя-парки, расширяет штат. Завод объявил о наборе швей для работы на нужды оборонной промышленности. Соответствующее объявление компания разместила на сайте Headhunter.

«В связи с текущей ситуацией, нашей компании предложили социально значимый проект для оборонной промышленности. Мы приняли вызов и сейчас ищем швей, которые помогут нам реализовать этот проект и вместе с нами помочь обеспечить военных жизненно важными вещами. Что нужно будет делать: пошив изделий для спецодежды и спальных мешков, соблюдать сроки и объем выработки, отвечать за качество», — указано в описании вакансии.

В объявлении также уточняется, что оплата труда сдельно-премиальная, от 30 тысяч рублей. У работников будет возможность влиять на свой доход, увеличивая объемы производства. Соискателям предлагается официальное трудоустройство, либо договор ГПХ. В компании подтвердили URA.RU, что ведут набор швей на новое производство, однако подробности сообщать отказались.

По данным сайта компании, ООО «КСМ» занимается производством каруселей, игровых лабиринтов, батутных комплексов, скалодромов, веревочных и ниндзя-парков. Оборудование поставляется в торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие места, где требуется организация игрового пространства для детей.

Ранее URA.RU рассказывало, что для поддержки фронта свою работу перестроила пермская фабрика мягкой мебели «Аврора». На предприятии открыли новую производственную линию для пошива спальных мешков для участников спецоперации.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью защиты мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.