Пермская фабрика перестроила работу для поддержки фронта

Пермская фабрика открыла производство спальников для мобилизованных

Спальные мешки отправят участникам спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермская фабрика мягкой мебели «Аврора» открыла новую производственную линию по пошиву спальных мешков. Их отправят мобилизованным пермякам, принимающим участие в спецоперации на Украине, сообщается в группе Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Фабрика мягкой мебели „Аврора“ — производитель из Пермского муниципального округа — отшили первую партию спальных мешков для наших мобилизованных ребят. Оперативно открыли новую производственную линию по пошиву спальных мешков для российских солдат, участвующих в СВО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спальные мешки приобретаются на средства фонда поддержки малого предпринимательства, учрежденного муниципалитетом. Средства на счет фонда поступают от жителей и предприятий Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что новую производственную линию по пошиву спальных мешков для участников спецоперации открыла пермская обувная фабрика «Трек». Мощности предприятия позволяют шить по 25 тысяч спальников в месяц.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью защиты мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Всего в ряды вооруженных сил планируется привлечь 300 тысяч человек.