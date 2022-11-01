Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готовится сдать Украину Польше

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По улицам Киева пронесли флаг Украины и Польши Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский планомерно готовит свою страну под сдачу Польше. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Зеленский системно готовит Украину под сдачу полякам», — написал Кива в своем telegram-канале. Политик сопроводил пост видео, на котором по улицам Киева несут флаг Польши.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет передать территорию страны Польше. По мнению депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, он поступит так, осознавая неминуемый распад страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский планомерно готовит свою страну под сдачу Польше. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Зеленский системно готовит Украину под сдачу полякам», — написал Кива в своем telegram-канале. Политик сопроводил пост видео, на котором по улицам Киева несут флаг Польши. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский хочет передать территорию страны Польше. По мнению депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, он поступит так, осознавая неминуемый распад страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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