Военком рассказал, что ждет курганцев, которые не явились по повесткам

Военный комиссар: в отношении курганцев, не явившихся по повесткам, составят протоколы

Военный комиссар Курганской области рассказал, что грозит тем, кто не пришел по повесткам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов сообщил, что несколько жителей региона не явились в военкоматы по повесткам. По данным поводам будут составлены протоколы и направлены в следственные органы. Об этом военком региона рассказал в интервью местному телеканалу.

«Есть несколько граждан, которые своевременно не прибыли по повесткам. По этому поводу проведем определенные работы. Составим протоколы и направим в следственные органы для дальнейшего принятия решения», — заявил в эфире ГТРК «Курган» курганский военком. Он уточнил, что сейчас в Курганской области нет граждан, у которых на руках есть повестки.

Ранее URA.RU сообщало, что Зарипов рассказал, что семьям мобилизованных нужно обращаться в военкоматы, если не могут дозвониться до своих родственников. Также курганский военком назвал количество и дату отправки призывников в армию. Планируется, что в ВС РФ отправят более тысячи военнослужащих из региона.

О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан.