Курганцам посоветовали, что делать, если мобилизованные не выходят на связь

01 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дозвониться до мобилизованных бойцов можно через военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных могут обратиться в военкоматы, если не могут дозвониться до своих родственников. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Можно обратиться к нам, мы выйдем на них по военной связи. Но конечно, не с самими мобилизованными, а с их командованием, чтобы уточнить, где он находится. Боец может быть на полигоне или где-то еще, где отсутствует связь. Поэтому терять никого не надо и паниковать нет смысла. Необходимо соблюдать спокойствие», — сказал в интервью ГТРК «Курган» Айрат Зарипов. Также он отметил, что военкомат совместно с соцзащитой региона проводит точечную работу по оказанию помощи семьям мобилизованных. В частности, помогают устроиться в детских садах, школах, решить бытовые проблемы. С каждой семьей работа ведется индивидуально. Ранее URA.RU писало, что курганский военком назвал количество и дату отправки призывников в армию. Планируется, что в ВС РФ отправят более тысячи военнослужащих из региона. Также он сообщил, что мобилизованных курганцев нет в зоне СВО и озвучил число добровольцев, которые отправились на фронт. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан.

Семьи мобилизованных могут обратиться в военкоматы, если не могут дозвониться до своих родственников. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Можно обратиться к нам, мы выйдем на них по военной связи. Но конечно, не с самими мобилизованными, а с их командованием, чтобы уточнить, где он находится. Боец может быть на полигоне или где-то еще, где отсутствует связь. Поэтому терять никого не надо и паниковать нет смысла. Необходимо соблюдать спокойствие», — сказал в интервью ГТРК «Курган» Айрат Зарипов. Также он отметил, что военкомат совместно с соцзащитой региона проводит точечную работу по оказанию помощи семьям мобилизованных. В частности, помогают устроиться в детских садах, школах, решить бытовые проблемы. С каждой семьей работа ведется индивидуально. Ранее URA.RU писало, что курганский военком назвал количество и дату отправки призывников в армию. Планируется, что в ВС РФ отправят более тысячи военнослужащих из региона. Также он сообщил, что мобилизованных курганцев нет в зоне СВО и озвучил число добровольцев, которые отправились на фронт. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в рамках кампании было призвано 300 тысяч граждан.