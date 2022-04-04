Свердловские фармацевты назвали аналоги дешевых антидепрессантов

Дефицита антидепрессантов в аптеках столицы Урала не должно быть, так как есть отечественные аналоги хорошего качества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярные импортные антидепрессанты. Речь идет об антипсихотиках, транквилизаторах и нормотимики. Практически все оригинальные лекарства в этой области выпускают западные компании. При этом в аптеках города много отечественных аналогов, которые не уступают по качеству западным. Об этом URA.RU сообщили фармацевт из Екатеринбурга. Сотрудники кафедры психиатрии факультета повышения квалификации Кубанского медуниверситета подтвердили слова медика.

«В аптеках Екатеринбурга есть отечественные аналоги западных препаратов. По качеству они не уступают оригиналам. Понимаю, что люди в панике и начинают скупать импортные лекарства, но нужно держать себя в руках. Не создавать искусственный ажиотаж», — поделилась екатеринбургский фармацевт Ирина.

В современных руководствах по фармакотерапии рекомендуется назначать оригинальный препарат и не менять его на аналог без веских причин. «Надо понимать, что многие импортные препараты на самом деле легко заменимы на дженерики, не уступающие по качеству оригиналу», — отметил зав. кафедры психиатрии факультета повышения квалификации Кубанского медуниверситета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Виктор Косенко.

Дженерик — это лекарственный препарат, который в своей основе имеет тоже количество и качество активного вещества, что и в оригинальном препарате. Он должен выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон. Обязательное условие — эффективность дженерика.

По словам доцента кафедры психиатрии факультета повышения квалификации Кубанского медуниверситета Натальи Косенко, дефицита антидепрессантов в аптеках столицы Урала не должно быть. «Российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах. Аналог „Сероквель“ — „Кветиапин Пролонг-Алиум“ производит АЛИУМ (Россия). Аналог антипсихотика „Зипрекса“ — „Оланзапин“ производит российская фирма Евросервис. Аналог американского антидепрессанта „Золофт“ — „Амитриптилин“ производит российская фармкомпания Озон. Препаратов хватит на всех», — уверена Наталья.

Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга быстро раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины некоторые страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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