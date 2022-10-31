Тюменский военком разъяснил, что делать с повестками, которые пришли после завершения мобилизации

В Тюменской области повестки на частичную мобилизацию перестали выписывать 28 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Повестки, которые пришли жителям Тюменской области после завершения частичной мобилизации, нужно сдать в пункты сбора граждан. Об этом журналистам рассказал военком региона Алексей Куличков. Он уточнил, что частичная мобилизация в Тюменской области завершилась 28 октября.

«С 28 числа повестки гражданам мы перестали выдавать. Те повестки, которые ранее выданы с указанием дат на более поздние сроки, включая, например, сегодняшнюю дату, гражданину необходимо явиться, повестку сдать в пункт приема сбора граждан. Повестка будет аннулирована, будет поставлена отметка, что гражданин прибыл. И все, далее граждане занимаются своими обычными делами», — заявил Куличков корреспондентам телеканала «Тюменское время.»

Ранее во время пресс-конференции он рассказал журналистам о том, что частичная мобилизация официально была завершена в Тюменской области 28 октября. Куличков добавил, что с 1 ноября в Тюменской области началась осенняя призывная компания. При этом срочники, по его словам, не будут служить в зоне СВО.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед главой государства о том, что все требования по призыву военнослужащих запаса выполнены.