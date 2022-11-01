Глава Советского района сказал напутственные слова добровольцам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков проводил добровольцев из Советского и Югорска в учебные центры. Об этом мэр сообщает на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня со сборного пункта в Югорске наши добровольцы отправились на службу в ряды Вооруженных Сил России. Желаю землякам успехов, крепости духа, выполнения всех поставленных задач и обязательно вернуться домой живыми и здоровыми!» — говорится в публикации.

Евгений Буренков обменялся номерами телефонов с земляками и отметил, что внимательно следит за ситуацией в воинских частях. Помимо этого, было сказано, что родственники добровольцев могут обращаться в администрацию по любым вопросам и им будет оказана помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что Евгений Буренков звонил мобилизованным в учебный центр. Он уточнил у них о текущей обстановке, состоянии здоровья, бытовых условиях, организации питания.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по мобилизации.